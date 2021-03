KRITISK: Støre krever åpenhet om Norges vaksineavtaler. Foto: Tore Kristiansen

Støre krever svar – vil vite detaljene i Norges vaksineavtale

Jonas Gahr Støre ber Bent Høie svare på om vi gjennom vaksineavtalen med EU, har forpliktet oss til ikke å inngå andre vaksineavtaler.

– I en situasjon der sprøytene ligger klare i vaksineringslokaler i hele landet, men vi mangler doser å fylle dem med, må vi ha full åpenhet om hva regjeringen gjør for å skaffe vaksiner, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til VG.

Denne uken har flere stilt spørsmål ved om Norge kan skaffe vaksiner utenom avtalen vi har inngått med EU.

Sp peker blant annet på Russland og Frp mener vi bør gjøre som danskene: Ta kontakt med Israel, for å inngå vaksinesamarbeid.

Støre mener helseminister Bent Høie (H) må være åpen om hvilke begrensninger som ligger i avtalen:

– Er det sånn at Norge gjennom avtalen med EU har forpliktet oss til ikke å inngå avtaler med andre?

– Og hvis ikke, hva gjør regjeringen for å skaffe vaksiner utenom avtalen? Det er det naturlig at Høie svarer på, sier Støre til VG.

VG har tidligere skrevet om at både Ap, Sp og Frp har bedt om svar fra Høie om hvilke initiativ han tok overfor vaksineselskaper, før Norge inngikk avtale om å få vaksine via EU. Det har ikke Høie vært villig til å svare på.

– Om ikke Høie selv tar initiativ til åpenhet om kontakt med selskapene, må vi vurdere om han må svare for dette i Stortinget, sier Støre.

Vil ikke svare

VG har forelagt kritikken fra Støre til Helsedepartementet og spurt om Norge gjennom avtalen med EU har forpliktet seg til ikke å inngå avtaler med andre, og hvilke vaksineselskaper Norge var i kontakt med.

Det svarer de ikke på, og gjentar det departementet har sagt flere ganger:

– Ved å la Norge delta i EU-landenes vaksinesamarbeid har medlemslandene fått et land ekstra å dele dosene på. Det betyr at vaksinedosene vi får, som i all hovedsak er produsert i EU, egentlig var tiltenkt et annet land i EU. Det vil være uklokt av Norge å gå bak ryggen til de andre landene i Europa å forsøke å skaffe oss flere vaksiner på egenhånd når EU-landene viser oss en slik solidaritet, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i en e-post til VG.

Usikkerheten råder

Torsdag kom nyheten om at den russiske vaksinen Sputnik V skal vurderes for godkjenning i Europa. Vaksinen er tatt opp til vurdering i EU-systemet.

Senere har Reuters meldt at EU ikke har noen samtaler med Russland om å kjøpe den russiske vaksinen.

Nyhetsbyrået melder også at russiske talspersoner sier EU - og dra trolig Norge også - kan få russisk vaksine fra sommeren av, og at noen EU-land vil godkjenne Sputnik-vaksinen allerede i løpet av mars.

Torsdag gikk også franske myndigheter ut mot den danske statsministeren, Mette Fredriksen, for hennes forsøk på å få israelsk vaksine til Danmark.

Franskmennene vil ikke ha sololøp, men fortsatt samkjørt EU-strategi.

Både Frp og Sp har gitt uttrykk for at Norge også må ta initiativ, for å skaffe vaksiner raskere.

Det er ikke aktuelt for Norge.

– Hvis for eksempel Sputnikvaksinen blir godkjent, sier selskapet at de kan levere ti millioner doser til EU-felleskapet tidligst i juni. Det vil utgjøre litt over 100 000 doser for Norge, på et tidspunkt der eksisterende avtaler trolig vil gi oss to millioner doser. Vi vil derfor sammen med den andre EU-landene vurdere om dette er nødvendig. Det er sammen med de andre landene vi står best rustet til å forhandle om avtaler om vaksiner, skriver Korkunc.

Høie: Uaktuelt

Helseminister Bent Høie har også tidligere sagt til VG at han er mot slike initiativ, fordi det kan sette i spill vaksinene Norge får gjennom EU-avtale.

Heller ikke Ap-lederen vil gå de veiene:

– Det er uklokt å gjøre dette på en måte som skaper konflikt med land vi er helt avhengige av et godt samarbeid med. Poenget er at vi må få vite hvilket handlingsrom vi har. Finnes det muligheter for å skaffe flere vaksiner raskere, må vi bruke dem, dersom vi kan gjøre det på en måte som ikke setter avtaler eller relasjoner i spill, sier Støre.