Støre om Erna-beklagelse: − Bra og helt nødvendig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det var helt nødvendig at statsminister Erna Solberg tirsdag kveld ringte byrådsleder Raymond Johansen og beklaget etter kritikken av Oslos pandemihåndtering.

Støre satt og hørte på Solbergs pressekonferanse tirsdag kveld.

Her opplyste statsministeren at hun hadde ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering etter konflikten som har oppstått etter Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) kritikk av Oslos coronahåndtering.

Støres første kommentar er slik:

– Erna Solberg har beklaget den rollen Statsministerens kontor har spilt i forbindelse med utspillene fra Moldes ordfører mot Oslos befolkning og Raymond Johansen. Det var bra og helt nødvendig.

– En jobb å gjøre

Han sier det er avgjørende at alle kan ha tillit til arbeidet ved Statsministerens kontor.

– Erna Solberg har en jobb å gjøre med på gjenopprette denne tilliten. Pandemien påfører mange i Norge store belastninger. I stedet for å bruke tiden på politisk spill og økte motsetninger mellom folk, må innsatsen settes inn for å sikre Norge flere vaksiner, sier Støre.

– På høy tid

SV-leder Audun Lysbakken mener det var på høy tid at statsministeren beklaget.

– Det er på høy tid og nødvendig at Erna Solberg beklager. Denne saken har vært pinlig for Høyre og statsministeren. Opposisjonen har latt være å så unødvendig splid om smittevern gjennom pandemien, derfor var det ekstra skuffende at et slikt angrep mot Oslo kom fra sentralt regjeringshold, sier han i en pressemelding.

