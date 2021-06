UVANLIG DUO: Instagram-stjernen Champis har blitt fosterfar til kopplammet Lambi. Foto: PRIVAT

Kjendishund ble fosterfar

Da fostermoren ikke godtok lammet Lambi, påtok kjendishunden Champis (7) seg foreldrerollen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Instagram-stjernen Champis kan mer enn å imponere sine 11.900 følgere med spektakulære triks – som å blåse bobler under vann på kommando og blåse ut et stearinlys. Den snart syv år gamle hunden av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, også kalt Toller, har blitt fosterfar til kopplammet Lambi.

Nå har Champis labbene fulle. På dagtid er han med eier Gøril Elise Hoff Olsen (28) rundt på veterinærjobben, mens han samtidig passer på Lambi. Døgnet rundt følger lammet ham som en skygge.

– Når jeg tar en dusj, ligger Lambi på baderomsmatten. Da pleier Champis å bli værende i stuen. Han trenger en pause, forteller Gøril Elise Hoff Olsen på telefon til VG.

28-åringen jobber som veterinær i Nore og Uvdal kommune der hun deler kontor med tre kolleger i Røberg. Hun jobber med både produksjonsdyr og smådyr og var midt i lammesesongen da Lambi trengte krisehjelp.

Stanget av fostermor

Normalt får sauer et par avkom. Lambis mamma fødte femlinger.

– Søyer har jo bare to spener, så å få femlinger er ikke bra i det hele tatt. Lambi var den minste av de fem, og bonden ville prøve å bortadoptere henne til en annen søye, forteller Hoff Olsen.

REKORDRESPONS: – Jeg har aldri fått større respons enn etter at jeg la ut Instagram-bilder av Lambi, sier veterinær og adoptivmamma Gøril Elise Hoff Olsen (28). Foto: PRIVAT

Vekten på nyfødte lam ligger mellom fire og fem kilo. Lille Lambi, som er en norsk dalasau, veide bare 1,6 kilo da hun ble født. En søye som selv bare hadde ett lam, og dermed en ledig spene, ble utnevnt til fostermor.

17. MAI-PYNTET: Champis i bunadsbrodert kappe og Lambi med sløyfe. Foto: PRIVAT

– Dessverre stanget søyen Lambi ned flere ganger. I tillegg veide søyens eget lam fem kilo. I en eventuell kamp om maten hadde Lambi vært sjanseløs, sier veterinæren.

– Da jeg ikke greide å reise fra lammet, ble hun med meg hjem.

KONTORLAM: Lambi holder Gøril Elise Hoff Olsen med selskap under en arbeidsøkt på hjemmekontor. Foto: PRIVAT

Hoff Olsen var usikker på om Lambi ville overleve fordi hun ikke ville ta flaske.

– I starten måtte jeg sondefore henne ved å putte en slange ned i magesekken de første dagene. Så fikk hun mat med sprøyte i munnen og til slutt tok hun flasken.

– Hva veier Lambi nå?

– Jeg kan faktisk hive henne på vekten med en gang, svarer Hoff Olsen.

Etter en pause kommer det glad:

– Nå er hun 4,3 kilo, som er normal fødselsvekt!

LAMBI: – Hun er ganske tøff og begynner å bli mer selvstendig, men hun begynner fremdeles å breke hvis hun ikke ser meg og Champis, sier matmor Gøril Elise Hoff Olsen. Foto: PRIVAT

Redningshund

28-åringen er stolt av hunden sin som etter hvert har blitt en erfaren fosterfar.

– Champis har vært fosterfar for en kattunge som vi hadde en stund, og to oterunger som er omplassert til Kristiansand dyrepark, sier hun stolt.

– Hvordan har han reagert på å få stadig nye dyreunger i hus?

– Han er en veldig omsorgsfull type. Han tar dem til seg med en gang og sleiker og steller på dem. De har trengt nærhet og vært veldig til å sove inntil ham. Det har gått kjempebra.

Champis er Gørils første hund. Hun kjøpte ham under veterinærstudiene i Wroclaw, Polen, da hun var ved å bukke under av studiepress.

– Uten Champis er jeg sikker på at jeg aldri hadde gjennomført veterinærstudiet. Tredjeåret regnes som det tøffeste med mange tunge fag. Mamma og pappa var nok litt engstelige en stund, og hadde jeg fortsatt som jeg holdt på hadde det ikke gått.

LIVSPARTNERE: – Champis har gjort meg flinkere til å sette pris på hverdagsøyeblikk, sier veterinær Gøril Elise Hoff Olsen. Hun fikk Champis i en tøff studieperiode. Foto: PRIVAT

Med ansvar for en valp hadde hun ikke noe valg: Gøril måtte ta lesepauser. Hun brukte dem til å gi Champis klikkerbasert trikstrening og opprettet Instagram-kontoen Champis the Toller.

Fans verden over lot seg fascinere, og Champis ble en medieyndling.

Etter at hun flyttet tilbake til Norge i 2018 og startet i veterinærjobben, har det blitt mindre tid til sosiale medier.

– Med Lambi gjør vi et comeback, ler hun.

Drømmer om småbruk

Planen er å klikkertrene Lambi til å lære triks på samme måte som hun gjør med Champis. Men da må Hoff Olsen finne seg et småbruk. Raskt.

PÅ SMÅBRUKJAKT: Skal hun beholde Lambi, trenger veterinær Gøril Elise Hoff Olsen et småbruk. – Jeg håper å ha funnet et til over sommeren. Foto: PRIVAT

– Jeg har bodd på familiehytta her oppe i fjellet sammen med Champis siden jeg kom hjem fra studiene, men drømmen er å finne et småbruk. Nå haster det, for uten småbruk kan jeg ikke beholde Lambi, sier Gøril Elise Hoff Olsen.

– Hva gjør du om du ikke finner noe?

– Jeg har avtale med familie som allerede har et småbruk om at hun omplasseres der, men helst vil jeg ha Lambi selv. Derfor er det plutselig akutt hast med å finne noe.

MORGENSTUND: Lambi og Champi i sengen til matmor Gøril Elise Hoff Olsen. Foto: PRIVAT

Enn så lenge deler Gøril og Champis hytte med lammet, som bruker bleie innendørs og egentlig skal sove på gulvet, men blir mer og mer som en hund.

– Hun har lært seg å hoppe opp i sengen de siste dagene. Så nå våkner jeg om natten med både hund og lam i sengen, ler dyreelskeren.



Ser effekten av pandemi-valpeboom

I veterinærjobben opplever Gøril Elise Hoff Olsen at et økende antall hundeeiere ønsker å omplassere unghundene sine. Hun mener det henger sammen med valpeboomen under coronapandemien.

– Det er dessverre flere henvendelser enn før fra folk som har unghunder som sliter med atferdsproblemer. Folk som har anskaffet seg hund under pandemien, men ikke klarer å håndtere dem, sier hun.

– Problemene er ofte knyttet til at hundene ikke har fått den stimulien de trenger. Eierne har ikke alltid tenkt gjennom om de har kapasiteten som kreves for å gi hunden det den trenger.

– Hva vil du si til dem?

– Gå en runde med deg selv og tenk over om du faktisk kan tilby hunden det den trenger. Ikke alle har en livsstil der en hund passer inn. Ta kontakt med en atferdsterapeut eller hundetrener hvis du trenger hjelp med treningen.

– Ekstrem kjærlighet

Selv tror hun grunnlaget til suksessen med å trene Champis, som hun beskriver som «en godt sosialisert og veldig rolig hund», skyldes oppveksten i Polen. Der ble Champis maskoten til veterinærstudentene og eksponert for ulike situasjoner daglig.

BEKYMRET FOR VALPEBOOM: Veterinær Gøril Elise Hoff Olsen opplever nå at mange som fikk valp under pandemien nå vil omplassere unghundene sine. Her med sin egen hund Champis. Foto: PRIVAT

– Han er veldig lettrent. Jeg har et håp om at Champis kan bli pappa, og at jeg får en av valpene. Champis har mye å lære en valp.

– Hva har han lært deg?

– Oi, det er mye!

Lenge blir det helt stille i telefonen. Til slutt sier Hoff Olsen:

– Jeg har blitt flinkere til å sette pris på hverdagsøyeblikk. Hunder gir alt av seg selv. De har en ekstrem kjærlighet. Man blir tøffere når man har en fast følgesvenn som elsker deg av hele sitt hjerte uansett hva man har gjort. Uansett hvordan dagen har vært.