Vedum: Realistisk med rent Sp/Ap-flertall

LILLEHAMMER (VG) – Jeg tror mange nå ser at en Senterparti-Ap-basert regjering ville vært det beste, sier Sp-leder og nyvalgt statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum.

I et intervju med VG lørdag formiddag, sa 1. nestleder Ola Borten Moe i Sp at målet er en ren Sp/Ap-regjering.

– I siste målinger har de to partiene hatt opp mot 79 mandater sammen. Da er vi ganske nære. Da mangler vi seks mandater. Det er ingenting i en valgkamp. Vi er få mandater unna rent Sp/Ap-flertall, sa han.

– Hvis folk vil, så er det jo det

Vedum er enig i at det er et realistisk mål. Han sier deres velgere kan unngå å få med SV i regjering, hvis de sørger for flertall for en Sp/Ap-regjering.

– Hvis folk vil, så er det jo det. Jeg tror mange nå ser at en Senterparti-Ap-basert regjering ville vært det beste.

Han viser til hva han lover at velgerne skal få.

– Man må ha privat verdiskaping, utvikle hele Norge, snu sentraliseringen, få ned skatter og avgifter og ha nasjonalt eierskap til naturressursene. Jeg tror mange kan tenke seg det.

Han sier at et Sp/Ap-flertall også vil løse SV-floken; i den forstand at de får et mye sterkere argument overfor Ap om ikke å ta SV med i regjering.

– Det er selvsagt. Jeg mener at vi har et veldig sterkt argument uansett. Men selvfølgelig hvis de to partiene får flertall så har du jo flertall.

Det ble knyttet stor spenning til om Vedum ville bli lansert som partiets statsministerkandidat lørdag, noe han ble.

Hvilken post til Støre?

– Hvilken post får Jonas Gahr Støre i en ny regjering hvis du blir statsminister?

– Ingen av oss har fått en eneste stemme ennå. Så har Sp vedtatt sitt program og Ap vedtatt sitt og så har Høyre vedtatt sitt. Vi har tre ulike kandidater og får telle stemmer før vi tar den typen diskusjoner.

– Hva er det som skiller deg og Støre?

– Jeg har ikke noe behov for å gradere mellom Støre og meg. Han er en flink mann, som jeg har stor respekt for. Men han er leder i Ap og jeg leder i Sp. Folk får vurdere selv.

– Størrelse er viktig

Han sa på pressekonferansen etter landsmøtet at han ikke vil være med på noen millimetervurdering knyttet til hvem som blir statsminister.

– Med for eksempel et 24–22 valgresultat mellom dere, da er det ganske klart at det partiet som får 24 prosent blir statsminister?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i enkelttall.

– Men du sa selv at størrelse er viktig?

– Selvfølgelig er størrelse viktig. Vi stiller til valg og ber om tillit fra folk. Men å begynne å sette akkurat den typen grense er det noen som har gjort før og det har ikke alltid så lurt.

– Litt pussig

Da det ble kjent at Vedum blir statsministerkandidat sa Jonas Gahr Støre at han gratulerte «min venn Trygve» som statsministerkandidat, mens Audun Lysbakken sa han synes det var litt pussig at Sp nå lanserer Vedum som statsministerkandidat. Lysbakken ville ikke peke på Vedum som statsministerkandidat, så lenge Vedum ikke vil ha med SV inn i regjering.

– Hva synes du om de to reaksjonene?

– Det er vel naturlig begge deler. De må få svare for seg selv. Støre svarer godt for Arbeiderpartiet og vi snakker sammen veldig godt. Og så har Audun sagt det samme og det er helt realt at man har ulike syn på den typen spørsmål.

– Ønsker å bytte ut Høyre og Frp

– Dere har vært i regjering med SV tidligere, men vil ikke det nå. Hva er de politiske skillelinjene mellom dere og SV, som du reagerer sterkest på?

– Det viktigste er hva vi vil sammen med Ap. Vi ønsker en aktiv industri- og næringspolitikk der vi bruker naturressursene og utvikler hele Norge.

– Står SV i veien for det?

– Jeg har ikke lyst å lage en liste om SV på det, fordi vi ønsker å bytte ut Høyre og Frp og den sentraliseringspolitikken de har ført.

– Er tempoet i nedbyggingen av olje- og gassektoren en viktig årsak, hvor SV og Sp har ulike vurderinger?

– Vi har ulike vurderinger av det. Vi er ekstremt opptatt av å ta vare på den industrien og gjennom det utvikle ny industri.

Vil søke brede forlik

Han legger til:

– Det er mange saker det er forskjell i. Men det er ikke det som er hovedutfordringen for oss. Det er å bytte ut Høyre og Frp som har drevet forskjells- og sentraliseringspolitikk i åtte år.

– Er det egentlige motivet for den vurderingen at Sp vil ha frihet til også å kunne gå inn mot sentrum for å få flertall i enkeltsaker?

– Vi ønsker å bytte ut Frp og Høyre. Jeg tok selv initiativet til et bredt forlik om innvandringspolitikken i 2015; da det var kaos: Jeg er opptatt av at vi i en del tunge saker så skal søke brede løsninger.

Søkte råd hos Anne Enger

Han viser også til at Sp tok en sentral rolle i forliksarbeidet under corona-krisen.

– Det er en styrke i norsk politikk.

VEDUM-KJENNEMERKE: Trygve Slagsvold Vedums velkjente latter satt løst også på landsmøtet på Lillehammer. Foto: Terje Bringedal, VG

– Du har stått standhaftig på at du ikke vil lansere deg som statsministerkandidat. Skjer dette mot din vilje?

– Jeg er lagleder – det er skummelt å tro at det å være partileder er et personlig prosjekt. Vi er et lag og da må slikt komme fra laget. Nå har laget bestemt.

– Når bestemte du deg for å takke ja?

– Det har ikke vært noe punkt, men en gradvis prosess. Jeg har pratet med ulike folk, blant annet Anne Enger, som var krystallklar på at jeg burde gjøre dette her.

Anne Enger er tidligere partileder i Sp og var nei til EU-dronningen i 1994.