NEDSTENGT BY: Fra og med 1. juni ble det innført flere strenge smitteverntiltak i Trondheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

«Full fest» i nedstengte Trondheim: − Beklagelig

Rundt 200 personer som natt til lørdag var samlet i Trondheim påsto at de var i samme kohort. Politiets operasjonsleder frykter neste ukes smittetall i den nedstengte byen.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Dette er jo beklagelig ut fra situasjonen som Trondheim er i, med høyt smittetrykk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til VG.

Natt til lørdag har politiet rykket ut til flere meldinger om fest og støy i Trondheim, og de har ikke kapasitet til å dekke over alt.







Ved Festningen, ganske sentralt i byen, har blant annet rundt 200 personer vært samlet utendørs.

– Stemningen er god, det skal de ha, men det er jo ikke i henhold til smittevernreglene, sier operasjonsleder Johnsen og legger til:

– I forhold til smittevern påstår de at de er i samme kohort.

Operasjonslederen omtaler feststemningen i byen som «på topp – ironisk nok».

Trondheim har de siste ukene hatt en stor smitteoppgang, og har innført full nedstengning – deriblant skjenkestopp, forbud mot flere enn to gjester i private hjem og forbud mot arrangementer.

– Situasjonen er uoversiktlig og jeg oppfatter at det er den alvorligste situasjonen vi har vært i siden pandemien startet. Dette er fordi vi for første gang har villsmitte på et nivå som er ubehagelig, sa ordfører Rita Ottervik (Ap) til VG tirsdag denne uken.

Den lokale forskriften gjelder til og med 8. juni – kommende tirsdag, men kommunedirektør Morten Wolden har advart om en mulig videreføring dersom byens innbyggere «ikke oppfører seg».

Og tiltakene har altså ikke lagt en demper på feststemningen, ifølge Trøndelagspolitiet.

– Det er jo godt vær i Trøndelag, det er vi ikke bortskjemt med. Jeg frykter hva smittetallene blir i slutten av neste uke, når vi har sånne oppdrag som dette, sier operasjonsleder Johnsen.

Politiet har også rykket ut til Haukvannet natt til lørdag, etter melding om en stor ansamling av folk.

– Der var det også full fest da politiet kom til stedet. Her var det 50 til 100 stykker, følge meldere, og politiet bekrefter at det var mange. Da vi kom føk de i alle retninger, så den festen løste seg opp selv, sier Johnsen.

– Det er også flere meldinger rundt omkring, men vi får ikke tatt unna alt, rett og slett.