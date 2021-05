Foto: Annika Byrde

Norske studenter slipper å betale karantenehotell

Studenter som kommer til Norge fra og med torsdag 27. mai slipper karantenehotell-regningen.

Justisdepartmentet melder i en pressemelding at studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet slipper å betale egenandelen for eventuelt opphold på karantenehotell.

Justisminister Monica Mæland sier at hun har forståelse for at det kan være vanskelig for studenter å ta regningen for karantenehotell.

– Smittesituasjonen endres raskt, og vi må tilpasse regelverket for hvem som skal være på karantenehotell tilsvarende. Nå er det smittesituasjonen i landet du befinner deg i som avgjør om du må i karantene eller ikke, og hvor lenge du må være der, sier hun.

Endringen gjelder fra 27. mai.

VG har tidligere skrevet om den fullvaksinerte USA-studenten Simen Nodland (20) som mente han bør slippe å bo på karantenehotell fordi han har testet negativt og har vaksinekort. I helgen ble det kjent at studenter i EØS og Schengen-området mister unntak fra karantenehotell.

Det betyr at studentene må på karantenehotell, men at de slipper å betale selv.

– Dette er en gladnyhet for alle norske studenter i utlandet. Det er ingen tvil om at en firesifret regning gjør et innhogg i studentlommeboken, men nå kan altså norske studenter planlegge hjemreisen med trygghet om at vi dekker et eventuelt opphold på karantenehotell for dem, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).