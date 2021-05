BRØDRE: Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept på Lørenskog i fjor sommer. Foto: Privat

Dobbeltdrapet i Lørenskog: Avskjedsbrev kan forklare drapene

Fire håndskrevne avskjedsbrev kan forklare årsaken til at to små gutter ble kvalt og drept i fjor sommer. Brevene er skrevet av deres drapstiltalte mor – før drapene.

Mandag starter straffesaken mot kvinnen i 30-årene i Nedre Romerike tingrett. Der står hun tiltalt for dobbeltdrap, grovt underslag av barnas sparepenger og for uriktig å ha anklaget barnas far for drapene.

Moren har erkjent de faktiske omstendighetene i saken.

Tingretten vil bli forelagt fire håndskrevne brev som er ført i pennen av moren før drapene og som omtales som avskjedsbrev internt i politiet.

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser av brevene, blant annet for å kontrollere at det faktisk er morens håndskrift.

– Det vil bli lagt frem noen brev. Innholdet i dem og omstendighetene rundt dem vil bli belyst i retten, sier statsadvokat Ane Evang til VG.

– Mener dere innholdet i brevene sier noe om motivet for handlingene?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.

– Mener dere drapene ble begått med overlegg?

– Det vil bli et sentralt bevistema i retten, sier Evang.

UTENFOR LEILIGHETEN: Blomster, bamser og lys utenfor barnas hjem i Lørenskog to dager etter drapene i fjor sommer. Foto: Harald Henden

Forsvarer: – Hun har det helt grusomt

Den drapstiltalte moren gruer seg veldig til rettssaken og er veldig preget, ifølge forsvarer Gunhild Lærum.

– Hun er fortsatt innlagt på en tvangsparagraf. Hun er ikke noe bedre og har det helt grusomt. Det er det mange som har i denne saken. Vi får prøve, og håper for alle at hun klarer å si noe. Det er jeg ikke sikker på om hun klarer. Det gjenstår å se, sier advokat Lærum til VG.

– Hun har ikke forklart seg om selve handlingene, men hun forklarer seg inn i saken. Det var hun og barna som var i leiligheten, fortsetter hun.

Lærum ønsker ikke å kommentere avskjedsbrevene.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum. Foto: Tore Kristiansen

Underslag og uriktig anklage

Det var om morgenen 19. juli i fjor at brannvesenet rykket ut til leiligheten i Lørenskog etter å ha fått melding om et mulig branntilløp. Da brannmannskapene tok seg inn i boligen fant de to døde gutter. Moren ble sendt til sykehus med kuttskader.

Ifølge tiltalen forklarte hun på stedet og i ambulansen på vei til sykehuset at hennes eksmann – barnas far – hadde vært på stedet og skadet henne.

Faren ble pågrepet og siktet for drap, siktelsen ble frafalt etter kort tid fordi opplysninger i etterforskningen pekte mot at det var moren som var gjerningspersonen.

For dette er kvinnen tiltalt for grov uriktig anklage. Tiltaleposten for grovt underslag skyldes at hun kvelden før drapene overførte 115.000 kroner fra en av sønnenes sparekonto til sin egen konto.

– Vi er kjent med brev i bevisoppgaven, og de belyser vel først og fremst overlegget bak barnedrapene, samtidig som tyveriet av pengene fra barna og den falske anklagen viser at tiltalte hadde klare tanker på drapstidspunktet både knyttet til tyveriet og til forsøket på å legge skylden på andre, sier bistandsadvokat John Christian Elden til VG.

Han representerer de døde barnas far.

– Han er glad for at saken endelig kommer opp slik at dobbeltdrapene kan belyses og straffes, og familien komme seg videre, selv om de to drepte barna aldri vil komme tilbake, sier Elden.