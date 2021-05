UTFORDRER: Torstein Tvedt Solberg (Ap) har lenge kjempet for avlysning av muntlig eksamen, senest i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Men kunnskapsminister Guri Melby (V) har hittil tviholdt på at muntlig skal gjennomføres når skriftilige eksamener er avlyst. Foto: Vidar Ruud, NTB

Ap-Solberg: Streik må føre til avlysing av muntlig eksamen

Aps Torstein Tvedt Solberg mener lærerstreiken må føre til avlyst muntlig eksamen i ungdomsskolen og videregående.

Allerede fredag skal etter planen de første elevene trekkes ut til muntlig eksamen. Med en hel rekke lærere i både ungdomsskoler og videregående skoler i streik fra i dag av, så blir det uforsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen, mener Torstein Tvedt Solberg, som er Aps utdanningstalsperson på Stortinget.

Han har i lengre tid argumentert for at muntlig eksamen bør avlyses på grunn av unntaks-skoleåret med pandemi. Nå mener han streiken påfører elevene enda dårligere forutsetninger for å avlegge muntlig eksamen.

– Jeg tror streiken ytterligere øker stressnivået for både elever og lærere. Den vil ytterligere øke uforutsigbarheten og urettferdigheten med hvem og hvorfor en må ta eksamen. Nå vil også tilfeldighetene med hvilke skoler som tas ut i streiken påvirke, på toppen av den store uforutsigbarheten rundt karantener og smitteutbrudd, sier Solberg til VG torsdag morgen.

Sp-representant Marit Knutsdatter Strand mener det bør avgjøres lokalt på hver enkelt skole om muntlig skal arrangeres eller ikke.

– Dette bør gjelde selv etter beslutningen om streik fra i dag, sier Strand til VG.

Rektor Jessie Fagervoll ved Borgund videregående skole i Ålesund våknet til beskjeden om streik i morges. 82 ansatte på hennes skole er tatt ut i førsteuttaket.

– Vi har fått dispensasjon for å kunne gjennomføre privatisteksamen. Spørsmålet om muntlig eksamen skyver jeg litt foran meg. Men skulle denne streiken bli langvarig, så blir det selvsagt krevende å gjennomføre noen muntlig eksamen, sier Fagervoll til VG.

Både Solberg i Ap og flere, blant annet Elevorganisasjonen, håper nå på en rask beslutning om å avlyse muntlig eksamen.

– Dette ville gitt en lenge etterlengtet avklaring for både lærere, elever og foreldre. Hovedfokus nå mot sommeren bør være standpunktkarakterer, slik at flest mulig får vitnemål. Når de faglige rådene er så entydige forstår jeg ikke hvorfor kunnskapsminister Guri Melby er så sta og tvinger igjennom muntlig eksamen, legger Solberg til.

Fra før er det kjent at Norges største skolekommune, Oslo, lenge har kjempet for en avlysning av muntlig eksamen, etter at skriftlige eksamener er avlyst av Kunnskapsdepartementet.

En rekke aktører har anbefalt å avlyse muntlig eksamen tidligere, blant dem lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet.

Også i Bærum kommune blir mange lærere tatt ut i streik. Utdanningsforbundets leder i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, sa dette om muntlig eksamen til VG i går - før han visste om det ble streik:

– Det vil overraske meg om skolene kan arrangere lokalt gitt muntlig eksamen med en lærerstreik. Jeg ønsker i så fall staten og skoleeierne lykke til med det, sa Hjetland.

Utdanningsforbundet, som organiserer over 180.000 lærere, barnehagelærere og ledere i skoler og barnehager, har også tidligere sagt klart fra om at de ønsker en avlysning av muntlig eksamen.

VG har ennå ikke fått kontakt med kunnskapsminister Guri Melby torsdag morgen.

