GLEDENS DAG: Faren til Viggo Kristiansen, Svein, kaller det en gledens dag. Nå skal han hente sønnen i Oslo. Foto: Sven-Erling Brusletto / Sven-Erling Brusletto

Svein Kristiansen: − Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem

ILA / KRISTIANSAND (VG) Faren til Viggo Kristiansen sier det er en gledens dag etter at Høyesterett besluttet at Kristiansen løslates.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ettermiddag meldte Høyesterett og Viggo Kristiansen (42) løslates. Kjennelsen er enstemmig.

– En gledens dag. Vi tok det likevel roligere enn da saken ble besluttet gjenopptatt, men dette er et nytt steg på veien for oss. Nå har vi kun en sak igjen, sier pappa Svein Kristiansen til Fædrelandsvennen.

Han skal nå sette seg inn i bilen for å hente sønnen hjem.

– Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem. De fleste tingene hans har vi hentet tidligere, men vi planlegger nå å ta med oss de siste sakene. Vi har ingen store planer annet enn å ha to kaffekopper i bilen og en vanlig kjøretur hjemover, sier Kristiansen til avisen.

Kontaktforbud

Familien til de drepte jentene har allerede bedt om at Kristiansen får kontaktforbud mot dem når han løslates fra fengsel, og denne prosessen er allerede satt i gang hos politiet i Oslo.

– Avgjørelsen var som ventet. Når påtalemyndigheten har gitt til kjenne at de ikke vil forlenge forvaringen og heller ikke sørge for en ordnet overgang til frihet, det synes vi er svært uheldig, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til VG om at Kristiansen nå blir løslatt.

Han sier at familien er bekymret for hvordan det vil bli å ha Kristiansen i nærheten.

– De er bekymret, og derfor har man bedt om dette kontaktforbudet.

Har hatt sin siste natt på Ila

VG møtte Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad utenfor Ila fengsel.

– Etter 21 år er marerittet så langt over for Viggo Kristiansen, sier han.

– Det er noe med å hente sønnen sin etter så mange år i fengsel, og det skal skje på et vis, hvordan og når det har vi ikke avklart, det som skjer det skjer. Når Kristiansen kommer hjem så er det noen som venter på han der, det mer menneskelige rundt det, så er det flere praktiske ting som vi skal ta opp de neste dagene, fortsetter han.

BISTANDSADVOKAT: Familienes bistandsadvokat Håkon Brækhus. Foto: Hallgeir Vågenes

– Viggo Kristiansen har hatt sin siste natt på Ila?

– Forhåpentligvis. Det har jeg reell tro på, ja, sier Gulseth.

– Nå er det du som overbringer beskjeden til han, er det Sjødin (Arvid Sjødin, som også er Kristiansens forsvarer, red.anm.) overbringer beskjeden til familien?

– Jeg er usikker, men jeg vet at det pågår en dialog med mennesker rundt støttegruppen osv., og det innbefatter naturligvis også foreldrene, sier Gulseth.

Etter å ha svart på pressens spørsmål bega advokaten seg opp mot fengselets gjerde. Han trykket på knappen ved bommen halvveis opp bakken og opplyste vakten om at han var der for Viggo Kristiansen.

Deretter passerte han gjennom porten, mens pressen ble igjen utenfor.

Vurderer å be om beskyttelse

Forsvarer Arvid Sjødin har allerede varslet at de nå diskuterer om Viggo Kristiansen har behov for beskyttelse for å få ivaretatt sin egen sikkerhet når han nå kommer ut fra fengsel.

– Vi ser på dette nå. Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier han til VG.

FORSVARER: Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin. Foto: Marie von Krogh

Kristiansen har sonet en forvaringsdom i 21 år for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger.

Mandag kunne VG skrive at påtalemyndigheten ba om at Kristiansen løslates.

– Påtalemyndigheten har nå oversendt den til Ila fengsel og bedt om at den iverksettes så snart som mulig. Utover det har jeg ingen kommentar, sier statsadvokat Andreas Schei til VG tirsdag.

FORSVARER: Viggo Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad. Foto: Terje Pedersen

– Mange som har sviktet

– Det er mitt arbeid fra 2008 til 2012 som gjør dette mulig, sier Kristiansens tidligere advokat tSigurd Klomsæt til VG.

Han mener at arbeidet han har gjort med sakkyndigvurderinger fra utlandet og Norge har bevist at Kristiansen ble uskyldig dømt av tingrett og lagmannsrett.

– Om Kristiansen kom til meg og min gruppe fra Birgitte Tengs-saken i 2000 i hadde vi fått ham frifunnet. Det kan jeg garantere, sier han og fortsetter:

– Jeg gleder meg over at han blir løslatt. Hver dag han har sittet i fengsel er en dårlig dag, også for meg. Her er det mange som har sviktet