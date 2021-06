PÅ SPORET: Fysioterapeut Therese Østlie er en av dem som jobber ved Smittesporingen i Trondheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar

De sporer smitten i Trondheim: − Har møtt latter, gråt og sinne

TRONDHEIM (VG) Smittesporerne i Trondheim har krevende dager etter smitteeksplosjon i kommunen de siste ukene. Flere har nå veldig mange nærkontakter, og inkubasjonstiden er kortere.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har opplevd at noen har begynt å le. Men jeg har møtt alle typer reaksjoner – latter, gråt, sinne og likegyldighet, sier Therese Østlie (27).

Hun er fysioterapeut og har jobbet fast ved Smittesporingen i Trondheim siden august.

– Noen blir veldig irrasjonelle og sier mye rart. Det har nok skjedd jeg har fått skjellsord. De kjefter på meg som om jeg er systemet. Jeg har også opplevd at noen har bedt meg snakke med Erna, forteller Østlie.

Hun understreker likevel at de aller fleste hun er i kontakt med tar det pent, og at de sjelden er veldig overrasket.

Det høyeste antallet nærkontakter hun kjenner til i forbindelse med utesteder er 200. Selv opplevde hun flest med mange nærkontakter i julen.

– Da var det nok en del som tolket dette med ti gjester som at alle kunne ha ti gjester hver – i flere runder. Da var det flere som hadde 30–40 nærkontakter etter juleselskaper, sier hun.

En «normal» smittesporingssamtale der alt går greit, anslår hun tar mellom 30 og 60 minutter, men sporerne ringer også ofte tilbake flere ganger for å spore opp stadig flere detaljer.

Trondheim er i ny nedstengning fra tirsdag, med blant annet full skjenkestopp og maksbegrensning på to gjester i private hjem. Men restaurantene er fremdeles åpne.

Etter 17. mai har smittetallet i byen nidoblet seg, og mandag sa kommunedirektør Morten Wolden at kapasiteten på smittesporing, testing og analyse var i ferd med å sprenges.

Har kontroll

Avdelingsleder ved smittesporingen i Trondheim, Torunn Åmotsbakken Bromet, mener de har kontroll og nok smittesporere på jobb. De har en stab på mellom 60 og 70.

– Problemet er at folk har så ekstremt mange nærkontakter at det blir vanskelig å spore. Vi har heller ikke sett det før i Trondheim at folk ikke forholder seg til karantene, sier hun.

LEDER: Fagkoordinator Sara Jensen og avdelingsleder ved smittesporingen i Trondheim, Torunn Åmotsbakken Bromet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I Trondheim har de valgt å ha kun helsepersonell til å jobbe med smittesporing, og de har samlet alle i ett team. I fire måneder, siden 19. januar, hadde de også overkapasitet og kunne låne ut personell til coronatelefonen og vaksinering. Men så smalt det.

– Det eksploderte 17. mai, og der mistenker man at to ulike klynger er smittet samtidig. Det snur så fort og brutalt, sier Bromet.

Hun sier hun mener de har kontroll nå fram til ferieavviklingen. De har også et scenario for om smitten ikke gir seg til da.

– Det jobber vi med nå, men håper vi slipper det, sier hun.

Mistenker delta-variant

Det er én klynge i Trondheim der det mistenkes at smitten kan være delta-varianten som først ble oppdaget i India, og der er det mange nærkontakter ifølge smittesporerne.

Resultatet fra helgenomsekvenseringen av de aktuelle prøvene er ikke klart ennå, men varianten er påvist i nabokommunen, og én av de smittede derfra har oppholdt seg det ene miljøet med smitte i Trondheim.

Skulle det vise seg at delta-varianten er på frifot i kommunen, vet man ikke om tirsdagens tiltak er nok.

– Da spørs det om tiltakene som er gjort holder. Det tar jo en uke eller to før vi ser det, sier Bromet.

– Sprer seg raskere

– Vi merker hvor mye raskere det sprer seg nå, enn det gjorde for eksempel i fjor vår, påpeker fagkoordinator ved smittesporingen Sara Jensen.

– Nå når vi ringer nærkontakter for å sette dem i karantene, er det en del som har utviklet symptomer. Før gikk det flere dager, men nå ser vi en inkubasjonstid på to dager. Det er kjempekrevende, for da får vi det selvfølgelig mye travlere vi også, sier hun.

ØKNING: Smitten i Trondheim har eksplodert siden helgen før nasjonaldagen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Bromet forteller at det har tatt et par dager å få opp testkapasiteten få analysert prøver ved laboratoriet, men at omstillingen nå er på plass.

– De tester over 2000 om dagen her, og det er bra!

– Vi er i en situasjon der vi rekker å ringe alle som har testet positivt samme dag. Med mindre de er testet veldig sent på kvelden, men vi varsler dem kort da også, påpeker Jensen.

– Noen får sjokk

Hun anslår at en sporingssamtale tar alt fra én time til to dager, avhengig av hvor mange den smittede har vært i kontakt med og hvor mye oppfølging som kreves.

– Det har vært en del som har 40–50 nærkontakter og også flere enn det i det siste. På 17. mai var det en som hadde 78, forteller Jensen.

– Vi møter jo hele Trondheims befolkning. Noen er allerede informert av den smittede, men for andre raser verden fullstendig. Noen får sjokk, sier hun.

– Det er skamfullt for noen også. Det er klart det er ubehagelig, men vi dømmer ingen i det hele tatt, understreker Bromet.

De har inntrykk av at de fleste er ærlige. Det er unntaksvis at noen nekter å oppgi nærkontakter.

– Vi merker at folk kan være litt lei nå. Det merker vi på smittesporingen også. Det er en del yngre grupper med smitte nå som er ferdig med eksamen og trenger å være sosiale, sier Jensen.

– Hvor mange nærkontakter har folk nå i snitt?

– Det er flere nå enn før jul. Det handler om at det er unge folk og folk som har vært ute og «leva livet». De bor ofte i kollektiv, og da er det tykt med folk de har rukket å være i kontakt med på to dager. Vi dømmer dem ikke for det i det hele tatt, men da blir det mange, fastslår Bromet.