DREPT: Thea Halvorsen Braavold ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

Vil dømme 46-åring til 21 års forvaring for drapet på Thea Braavold (31)

VESTFOLD TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten ber om at den tidligere drapsdømte 46-åringen skal bli dømt til 21 års forvaring for å ha drept sin kjæreste Thea Braavold (31) i februar i fjor.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kom frem da statsadvokat Anne M. Katteland la ned påstand om straff for den drapstiltalte mannen i Vestfold tingrett onsdag.

– Det er ingen formildende omstendigheter i saken. Drapet er særdeles grovt. Tiltalte har ikke erkjent, han har ikke gitt uttrykk for anger og han har ikke tatt ansvar. Han er en særdeles farlig forbryter, sier hun.

les også Sakkyndige: Drapstiltalt kjæreste var ikke psykotisk

Thea Braavold ble funnet av tre venner funnet drept i sitt eget hjem i Sandefjord 2. februar i fjor. Hennes kjæreste ble pågrepet i en garasje kort tid senere.

Aktor Katteland mener at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot 46-åringen, som er domfelt ni ganger tidligere. Han ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for drap.

– Thea har ikke hatt noe tid til å gjøre motstand, det er ingen tegn til at hun har kjempet. Drapet må ha skjedd veldig fort. Tiltalte er tidligere domfelt for et svært brutalt drap, så han har kapasitet til å begå brutale handlinger, sier Katteland i sin sluttprosedyre.

Mener Braavold ville avslutte forholdet

Påtalemyndigheten mener at den drapstiltalte mannen og Braavold kranglet kvelden forut drapet, og at mannen morgenen etter oppsøkte kjæresten. Besøket endte med at mannen drepte Braavold, ifølge aktor.

Avdøde skal i forkant av drapet ha uttrykt til venner at hun var bekymret for at den tiltalte var blitt mer aggressiv og voldelig mot andre, og at han var kontrollerende overfor henne.

les også Tre venner fant Thea (31) brutalt drept

Aktor mener at det er mye som tyder på at Braavold ønsket å avslutte forholdet.

Selv nekter den drapstiltalte mannen straffskyld, og mener at han ikke var hos kjæresten denne søndagen. Han mener drapet har sammenheng med drapet som han ble dømt for på 2000-tallet.

I et av vitnenes forklaring, en venn av både avdøde og tiltalte, kom det frem at den tiltalte mannen skal ha kommet til ham etter at han angivelig drepte Braavold. Han skal da ha vært våt, full av sand og gråtkvalt.

FUNNET AV VENNER: Det var tre venner som fant Thea Braavold drept på særdeles brutalt vis i februar i fjor. Foto: Helge Mikalsen

– Han har aldri sett ham slik, og tenkte at det må ha skjedd noe traumatisk. Tiltalte sier til ham «Thea er død, kan du tilgi meg? Dette må jeg leve med resten av livet mitt», sier aktor Katteland om vitnets forklaring i sin prosedyre.

Rettspsykiatere: Tilregnelig

Psykiatrispesialistene Erik Waale Næss og Arvid Jens Nedal har vært oppnevnt av retten for å vurdere tilregneligheten til den tiltalte 46-åringen, og de har nå konkludert med at mannen ikke har vist tegn til å ha vært psykotisk hverken før eller etter drapet.

De mener dermed at han er strafferettslig tilregnelig.

les også Sandefjord-drapet: Siktede ba om «en sjanse til» i 2018

Den drapstiltalte mannen ble, som en av flere, dømt for å ha mishandlet en mann til døde i 2003. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen; fengsel i 15 år.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

FUNNET DØD: Thea Braavold (31) ble brutalt drept i sitt eget hjem i februar i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen

Det tok kun tre uker før han ble fengslet på ny, og han pådro seg en ny dom på over ett års fengsel for blant annet narkotikalovbrudd.

Knappe tre måneder i frihet

Denne dommen ble også sonet fullt ut, og 46-åringen ble løslatt nok en gang i november 2019.

– Han starter ganske fort med rus, deler ut amfetamin til andre. Blir tatt med anabole steroider. Han hevder at folk skylder ham penger, han prøver å skaffe seg et skytevåpen. Det går da to og en halv måned fra han er løslatt til han blir pågrepet for dette drapet, sier aktor Anne M. Katteland i sin prosedyre.