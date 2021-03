KRITISK: Han mener at det er problematisk hvis tyskerne sitter på helt avgjørende informasjon om AstraZeneca – uten å dele det. Foto: Tore Kristiansen

FHI reagerer på hemmelighold rundt tysk vaksinefunn: − Uetisk

Tyskland mener de har funnet et viktig AstraZeneca-svar, men holder det for seg selv. Det stusser smitteverndirektør Geir Bukholm over.

Publisert: Nå nettopp

– Hvis de sitter på viktig informasjon som kan hindre alvorlige hendelser og bivirkninger knyttet til vaksine, er det uetisk, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han sikter til en tysk forskningsgruppe ledet av blodekspert Andreas Greinacher, som jobber ved Greifswald universitetssykehus. Greinacher mener han har gjort et viktig vaksinefunn, uten å si hva funnet er.

Ekspertene i Norge mener det var en kraftig immunreaksjon som skapte den alvorlige tilstanden til de fem innlagte pasientene på Rikshospitalet. Det mener dette fordi alle pasientene hadde helt spesifikke antistoffer.

les også AstraZeneca: Norge forlenger vaksinepausen

Ukjent faktor

Men i tillegg er det en ukjent faktor, som kan forklare hvordan det dannes antistoffer mot blodplatene og dermed kan sette i gang en skadelig immunreaksjon.

– Hvis dette er riktig, kan dette funnet forklare hva som har skjedd i kroppen til de vaksinerte som fikk alvorlig blodpropp, lave blodplater og blødning, sier Bukholm.

– Alle er interessert i å få den informasjon. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke får vite det, sier direktøren, som er en av flere som har prøvd å få svaret fra tyskerne.

Fredag ble det kjent at Norge forlenger AstraZeneca-pausen med inntil tre uker. Tyskland har valgt å fortsette for alle aldersgrupper, men sendt ut en konkret behandlingsmanual til landets sykehus hvis de mistenker sykdommen.

Andre land, som Sverige og Finland, har bestemt seg for å fortsette vaksineringen – men kun for den delen av befolkningen som er eldre enn 65 år.

FANT LINK: Professor Pål Andre Holme ledet arbeidet med å finne årsaken til hvorfor fem pasienter ble alvorlig syke etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ny praksis under corona

Tyskernes funn skal publiseres i det anerkjente tidsskriftet Lancet. Smitteverndirektøren håper at forskerne ikke holder tilbake informasjonen fordi det reduserer muligheten for å få publisert funnene der.

Vanligvis er det slik at man ikke slipper forskningsresultater før de er publisert. Men man har ønsket å praktisere dette annerledes under coronapandemien:

– Internasjonalt har man oppfordret tidsskriftene til å bidra til at viktige funn ikke holdes tilbake under påvente av publikasjon i anerkjente tidsskrifter, sier Bukholm.

– Det er en oppfordring fra blant annet WHO tidlig i epidemien, for over et år siden. Derfor synes vi det er rart hvis forskergruppen sitter på og holder tilbake avgjørende informasjon som kan redusere risiko for alvorlig sykdom og død.

– Leter i blinde

Også Per Morten Sandset, en av landets fremste eksperter på blodsykdommer, synes det er betenkelig at dersom tyskerne sitter på denne informasjonen ikke deler den. Sandset er også aktivt med i arbeidet med å finne ut av hva som har skjedd med pasientene.

ENIG: Professor og viserektor på Universitetet i Oslo, Per Morten Sandset. Foto: UiO

– Dersom dette er tilfelle, er jeg enig med Bukholm. Det er svært uheldig at den informasjonen ikke kommuniseres til forskningsmiljøene.

– Hvordan da?

– Vi leter jo litt i blinde, og hvis de vet hva dette dreier seg om, vil det være til nytte for forskningsmiljøer og hvordan man jobber videre.

VG har kontaktet det tyske Legemiddelverket, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, som videre henviser til Paul Ehrlich Institute, det tyske helsedirektoratet samt forskningsinstitusjon for vaksiner og biomedisiner. Lørdag formiddag har Paul Erlich Institute ikke besvart VGs henvendelser.

VG har også kontaktet The Lancet uten hell.

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det per nå ikke ny informasjon som kan si noe mer om når dokumentet blir publisert.