Foto: Berit Roald / NTB

Over halvparten av studentene på masterkull ble mistenkt for eksamensfusk

33 av 55 studenter på eksamen i atferdsvitenskap på OsloMet ble mistenkt for fusk. Nå ber studentleder om forklaring fra ledelsen.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Det var den 18. februar i år at masterstudentene logget seg på for å ta hjemmeeksamen i «Grunnleggende begrep i atferdsanalyse». De som tar master i atferdsvitenskap, blir ofte ansatt i NAV, skole og helsevesen etterpå.

En måned senere fikk eksamenskullet på 55 melding fra OsloMet om at karakterene (sensuren) var utsatt, fordi over 30 av dem var mistenkt for fusk.

– Veldig urettferdig

Simran Kaur (22) er hovedtillitsvalgt for førsteårskullet på masterstudiet i atferdsvitenskap. Hun opplyser at hun ble kontaktet i mars, en uke før sensuren falt, av OsloMet.

Foto: Privat

– Vi ble opplyst at over 30 studenter var mistenkt for fusk, og at siden det gjaldt såpass mange ønsket de å gå via tillitsvalgte i stedet for direkte på den enkelte, sier Kaur.

Hun sier at mange studenter reagerte sterkt på påstandene om fusk.

– De fleste synes dette er veldig urettferdig. Vi mener at det ble gitt muntlig informasjon fra OsloMet som var egnet til å misforstå, blant annet reglene for kreditering av eget arbeid. Poenget er at minst en av eksamensoppgavene var svært lik en tidligere innlevering vi har hatt. Mange brukte dette i besvarelsen, med varierende bruk av kilde.

Sensor bruker dataprogram

– Hva slags muntlig informasjon mener dere ble misforstått?

– Vi oppfattet at det ble sagt til oss at dette var en eksamen der vi ikke skulle fokusere på kilder, men fokusere på forståelse av emnet. Husk at dette opprinnelig var en skoleeksamen, der du ikke er pålagt å føre opp kilder. På en eksamen er du dessuten anonym, hvordan skal du referere godt til egen, tidligere innlevert oppgave da, spør Kaur.

Simra Kaur er tillitsvalgt på masterstudiet i atferdsvitenskap. Foto: Privat

Sensorene bruker i dag et dataprogram som har lagret alle tidligere besvarelser. Fra høsten 2019 ble også innleveringer på master-nivå tatt med.

Som tillitsvalgt hadde hun flere møter med OsloMet i saken.

– Vi fikk til slutt beskjed om at noen av studentene var sjekket ut, mens noen studenter ville få det de kalte en mild sanksjonsform: en skriftlig advarsel. Jeg vet at flere som fikk dette har reagert kraftig, fordi de mener de ikke har gjort noe galt. Brevet vil jo bli lagret på OsloMet, sier hun.

Vil ta opp saken med ledelsen

Leder for studentparlamentet, Marie Knutsen Bruntveit, sier at fuskesaken er oppsiktsvekkende.

– Det er helt utrolig at så mange på en eksamen kan bli mistenkt for fusk. Når tallet og andelen er så høy, nekter jeg å tro at det bare er studentenes feil. Her må det også være et problem med utforming av oppgavene og informasjon rundt eksamen, sier Knutsen Bruntveit.

Studentenes øverste representant ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit. Foto: Brian Cliff Olguin

Hun vil nå ta opp den konkrete saken med ledelsen i OsloMet.

– Vi vet fra også lignende saker at studenter opplever tvetydig informasjon før eksamen. Husk at dette er ordinære skoleeksamener som gjøres om til hjemmeeksamener, med hjelpemidler, sier Knutsen Bruntveit.

Neste uke vil Studentparlamentet arrangere et seminar sammen med kollegiet for meritterte undervisere, for å se på om det finnes alternative eksamensmåter.

– Dette er ikke vanlig

Prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, sier til VG at saken dreier seg om selvplagiering og svarer slik på kritikken fra studentene:

– Omlegging fra skoleeksamen til hjemmeeksamen på grunn av Covid 19 har avdekket et behov for tydeligere informasjon om hvordan studentene skal referere til eget arbeid. Fakultetet har i etterkant av denne saken utarbeidet en veiledning for dette. Veiledningen er formidlet til alle studenter på studieprogrammet, sier hun.

Foto: Heiko Junge

13 fikk skriftlig advarsel

Hun opplyser at totalt 33 av 55 studenter fikk varsel om at de var under mistanke, men at mange av dem senere fikk den frafalt.

– Etter at melding om fusk ble sendt de aktuelle studentene, avholdt fakultetet et møte med de studenttillitsvalgte for det aktuelle kullet. De tillitsvalgtes tilbakemeldinger ble vektlagt, og reaksjonen ble en skriftlig advarsel for 13 av kandidatene. Andre mulige reaksjoner er for eksempel nedsatt karakter eller annullering av eksamen, sier Waaler.

– Hvor vanlig er det at en så stor andel av kandidatene ved en eksamen på OsloMet blir mistenkt for fusk?

– Dette er ikke vanlig, men vi har tidligere hatt enkelte tilfeller der det har vært flere mistanker om fusk knyttet til samme emne.