Les dagens VG her!

En fersk rapport som mener Norge trenger 3200 milliarder kroner til vedlikehold av blant annet veier, bygninger, skoler og tog. Les mer om rapporten i VG i dag.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

SV har vedtatt at de går inn for selvbestemt abort frem til uke 22. «Det åpner for amerikanske tilstander i norsk abortdebatt. Dette kan bli stygt», skriver VGs kommentator Hanne Skartveit. Les mer i dagens avis.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mistet sin mor, som døde av corona i Pakistan i påsken. Nå ber han innstendig om at innvandrere takker ja når de får tilbud om vaksine. Les mer i dagens avis.

Serien «De syv søstre» har gjort Lucinda Riley til tiårets mest solgte oversatte forfatter i Norge. Nå kommer hun med en ny bokavsløring. Les mer i dagens avis.

I tillegg får du mandagskryssord og flere sider med hjernetrim.

Alt dette, og mere til, kan du lese i dagens VG!