ABORTTALLET SKAL NED: KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad ha ned aborttallet og hindre at abortloven blir utvidet. Foto: Helge Mikalsen

Abortloven får fred for KrF

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har ikke noe ønske om å endre dagens abortlov – før et eventuelt flertall støtter KrFs primære syn om å styrke fosterets rettsvern.

Publisert: Nå nettopp

– Og der er vi ikke i dag, sier Ropstad til VG foran KrFs landsmøte, som starter torsdag.

– Vi vil sette kreftene inn på å hindre liberalisering slik venstresiden nå går inn for. Og så er det å redusere antallet aborter som er viktigst, legger han til.

I KrFs utkast til partiprogram – som landsstyret og ledelsen har sluttet seg til – vil partiet erstatte dagens abortlov med «en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretagelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte».

Mangler flertall

Programkomiteen skriver videre at «dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess.»

– Er det ja eller nei til selvbestemt abort, Ropstad?

– Jeg synes programkomiteen har gjort en grundig jobb med et etisk krevende og viktig spørsmål. Forslaget sier at vi ønsker å styrke rettsvernet for ufødt liv. Men det er langt fra et flertall i folket som peker i den retningen. Venstresiden vil jo tvert imot svekke barnets rettsvern.

– Men ut fra teksten er det ikke lett å forstå om KrF fortsatt vil tillate at kvinnen skal bestemme?

– Hvis det skulle bli aktuelt å gjøre endringer, må det skje gjennom en god prosess som fører til at man ønsker å gå i den retningen som vi ønsker. Så må det gjøres grundige vurderinger. Men jeg mener virkelig at vi har vist at vi kan gjøre en forskjell, da vi fikk inn i regjeringserklæringen å arbeide for å redusere antallet aborter med en tredel. Det ligger vi godt an til å nå, og det tror jeg er et tverrpolitisk mål som alle kan stille seg bak, sier Ropstad.

Konfliktlinjen

– Skal abortnemndene få mer å si, etter KrFs syn?

– Det må utredes grundig, men det er jo ikke der debatten går nå. Derfor vil KrF sette inn kreftene på å hindre liberalisering, som vil være den viktige konfliktlinjene i månedene og årene som kommer. Med Aps vedtak om abort fram til uke 18, og SV og Rødt som går mot grensen for levedyktighet, 22 uker.

I regjeringserklæringen fra Granavollen i januar 2019, da KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, ble de fire borgerlige partiene enige om å «legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.»

Ifølge Folkehelseinstituttets abortregister ble det utført litt over 11 000 aborter i Norge i 2020. Det var 5,6 prosent færre enn i 2019, men hele 21 prosent færre enn i 2015.

Betyr ikke nei til abort

Oslo-politikeren og sentralstyremedlem Erik Lunde har ledet KrFs programkomité. I et intervju med Klassekampen tirsdag bekrefter Lunde at programformuleringen ikke er et kontant nei til abort:

– Nei. Det har ikke KrF ment på mange år. Om vi noen gang har ment det, sier Lunde.