BERGEN: Ole Bulls plass i Bergen, oppkalt etter fiolinisten og komponisten Ole Bull. Nå kan det gå en stund før kjente menn får oppkalt steder etter seg i byen – med mindre de får helt spesielle unntak. Foto: Hallgeir Vågenes

Bergen slutter å kalle opp gater etter menn - men åpner likevel for unntak

Onsdag ble det klart at byrådet i Bergen fremover ikke vil kalle opp gater eller plasser etter menn. Nå åpner byrådet likevel for unntak for «helt spesielle tilfeller».

Av Ida Lyngstad Wernø

Neste uke vil byrådet i Bergen stemme gjennom et forslag om at de ikke vil kalle opp nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter før kjønnsbalansen i navnene er «betydelig bedret».

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, tror ikke budskapet hadde blitt like tydelig hvis ikke vedtaket var så absolutt.

– Da ville man jobbet ut fra at man velger kvinnenavn om man kommer på noen, men her skal vi heller jobbe aktivt for å rette opp kjønnsbalansen. Det er også ofte lettere å komme på menn som har vært kjent gjennom historien – det kjenner jeg jo på selv, sier hun.

BYRÅD: Katrine Blågestad (MDG). Foto: Nina Blågestad

– Skulle tro det var mindre kontroversielt

– Kan du forstå at folk synes forslaget er drastisk?

– Jeg kan forstå at folk synes det er uvant utelukkende å skulle prioritere kvinner. Samtidig skulle jeg tro det var mye mindre kontroversielt å ta i bruk drastiske grep for å la byen også representere kvinner som har hatt betydning i historien, når vi ser hvor lang tid det tar å omforme bybildet, sier Nødtvedt.

Vedtaket om ikke å kalle opp gater eller steder etter menn i Bergen vil bli stemt gjennom neste uke, samtidig som et prosjekt som handler om gatenavn og kvinnehistorie. Prosjektet kalles «Prosjekt kvinnenavn», ifølge byrådets nettsider.

Har møtt sterke reaksjoner

Forslaget om at menn ikke lenger skal få steder oppkalt etter seg i byen har vekket sterke reaksjoner hos politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet.

– Vedtak med påbud eller forbud for å «tvinge» frem «likestilling» på gatenavn-nivå synes jeg egentlig er bare trist og litt patetisk, skriver Trude Drevland i en SMS til VG.

Hun var ordfører for Høyre i Bergen fra 2011 til 2015, og var før det lokalpolitiker i en årrekke.

– Om vi har lykkes med likestilling måles da ikke med 50/50 navn på gater og plasser, etter tvangsvedtak, fortsetter den tidligere ordføreren.

KRITISK: – Har vi virkelig ikke kommet lenger, sier tidligere Høyre-ordfører Trude Drevland. Hun mener byrådets vedtak er helt feil. Foto: Hallgeir Vågenes

Åpner for Aarebrot

I 2018 vedtok bystyret i Bergen at kommunen skulle øke antall gater og plasser med navn etter kvinner. På det tidspunktet var det 229 gater i Bergen som var oppkalt etter personer, der 28 var kvinnenavn mens 201 var mannsnavn.

Nå går altså byrådet enda lenger.

– Når man ser at det er resultatet etter 950 år med Bergens historie, tror jeg mange forstår at det trengs drastiske grep, sier Nødtvedt.

– Samtidig åpner vi for at det kan komme helt særskilte tilfeller der det er menn som har en spesiell tilknytning til et sted i byen, og da vil vi kunne vurdere det.

– Så dere vil åpne for unntak?

– Ja, det vil det. Kommer det helt spesielle tilfeller er det mulig. En av dem som har blitt trukket frem i diskusjonen rundt vedtaket er for eksempel Frank Aarebrot, som har hatt en viktig rolle i Bergenssamfunnet.

– Spent på hva Raja svarer

– Tidligere i dag sa nestleder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug til Dagbladet at tiltaket var «galskap og misforstått likestilling». Hva tenker du om det?

– Jeg synes at det som er galskap er at vi går rundt i byen og ser gater oppkalt etter menn over alt, og må lete med lys og lykte etter kvinnelige historiske skikkelser. Det synes jeg er en skam. Så jeg er ikke redd for at dette skal sende noen uheldig signaleffekt.

Listhaugs partifelle Silje Hjemdal, som er stortingsrepresentant for Hordaland, reagerte som Listhaug sterkt på nyheten, og sa til Dagbladet onsdag at hun nå vil stille et skriftlig spørsmål i Stortinget til kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om navnevedtaket.

Ifølge Dagbladet skriver Hjemdal i spørsmålet til Raja at et vedtak om kun å ha kvinnenavn «kan tenkes å være ulovlig».

– Jeg er veldig spent på hva Raja svarer. Sånn jeg ser det er det ingen rettighet å få en offentlig gate oppkalt etter seg. Det er noe vi som samfunn gjør for å hedre og fremme personer bybildet, sier Nødtvedt.

– Hvis det er noe som man burde klage inn under likestillings- og diskrimineringsloven ville jeg tenke at det var den grove skjevfordelingen som allerede eksisterer, fremfor tiltak som iverksettes for å rette opp i skjevheten.