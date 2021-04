PÅ HOLD: AstraZeneca-vaksinen er foreløpig stanset i Norge. På torsdag bestemmer FHI vaksinens fremtid. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Norsk ekspert om AstraZeneca: − Tyder på at det er trygt med andre dose

Millioner av briter har fått andredosen uten å få de sjeldne komplikasjonene. Professor Per Morten Sandset mener man bør vurdere å gi AstraZeneca-vaksinen til de som har fått første dose.

Publisert: Nå nettopp

– Foreløpig er det i Storbritannia ikke observert tilfelle av den alvorlige bivirkningen etter andre vaksinedosen, men det er nå påvist mange tilfeller etter den første dosen. Flere millioner har nå fått andre dosen. Dette tyder på at bivirkningen kommer hos disponerte individer etter første dose og at det er trygt med andre dose, sier professor og viserektor ved Universitetet i Oslo Per Morten Sandset til VG.

Han er en av landets fremste eksperter på blodproppsykdom, og har tatt initiativ til et internasjonalt samarbeid med andre leger for å dele data. Det er gjennom denne gruppen han har fått høre om disse tallene, som ikke er publisert ennå.

– Hva kan det bety?

– At du enten er disponert for det eller ikke.

– Betyr det at du da mener man bør bruke den?

– Ja, hvis vi får flere tall fra Storbritannia og man ikke ser dette etter andre dosen, synes jeg at da må man sterkt vurdere sterkt å bruke den.

Den britiske helseministeren sa forrige uke at det er ingenting som tyder på at man får disse komplikasjonene etter andredosen av AstraZeneca.

EKSPERT: Professor Per Morten Sandset mener AstraZeneca-vaksinen kan brukes til andre dose dersom tallene fra Storbritannia fortsatt å vise det samme. Foto: UiO

Spørsmålet er om folk vil

Denne uken skal Folkehelseinstituttet (FHI) bestemme om AstraZeneca-vaksinen skal tas inn igjen eller ut av vaksinasjonsprogrammet. 130.000 nordmenn er vaksinert med denne vaksinen, først og fremst helsepersonell.

Fem personer har vært innlagt i Norge med en alvorlig blodpropp-tilstand etter å ha tatt vaksinen. Tre av dem døde.

Selv om Norge velger å ikke ta i bruk vaksinen til nye personer, mener Sandset man ikke burde lukke døren for å iallfall ta den i bruk til dose to.

– Det er så langt ingen medisinsk grunn til at man ikke kan bruke den, men ytterligere data fra Storbritannia blir viktig. Tungen på vektskålen er nok om man får folk til å ta den andre dosen.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier det foreløpig ikke er nok data om dose to til å trekke en konklusjon, men at det er FHI som skal se på de dataene man har og vurdere hva som skal gjøres.

FHI-overlege Are Stuwitz Berg sier til VG at FHI ikke har bestemt seg ennå.

– Vi har ikke tatt noen avgjørelser om andre dose. Det kommer med avgjørelsen om videre bruk, skriver han i en SMS.

les også VG-leder: Vaksinedosene bør brukes

Eldre og menn kan også rammes

Sandset legger til at tall fra Storbritannia også tyder på at sykdommen kan ramme begge kjønn og alle aldre.

– Jeg tror ikke man kan selektere på alder og kjønn. Det er ubekreftede meldinger om at aldersgruppen er helt fra de unge og helt til de gamle.

Det bekrefter også en britisk forsker til Financial Times.

Samarbeidet Sandset har satt i stand, skjer gjennom det internasjonale selskapet for blodpropp og blødningssykdommer (ISTH).

I forrige uke kom de med en uttalelse der de, i likhet med WHO og EMA, erkjenner koblingen mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne bivirkningene som har ført til at flere har dødd.

Det er i tråd med det de norske ekspertene flere uker tidligere gikk ut og sa, nemlig at vaksinen utløste en kraftig immunreaksjon.

les også Her er ti prosent av befolkningen i karantene

Fortsatt stor nytte

En unison anerkjennelse av denne koblingen var det som gjorde at Sandset tok grep:

– Det er derfor jeg tok initiativ. Selskapet anerkjenner koblingen omsider, at det er et nytt fenomen og syndrom knyttet til vaksinen og at det er ganske sjelden.

– I uttalelsen skriver vi også at vi tror at nytten fortsatt er stor hvis du tenker på de fleste land som har stort smittetrykk og dødelighet.

Tyskland og Norge er blant landene som tidlig koblet vaksinen til de sjeldne sykdomstilfellene. Andre land, som Storbritannia, sa lenge at ingenting tydet på at dette var en vaksinebivirkning og understreket at vaksinen er trygg. Men også de har nå funnet mange tilfeller etter første vaksinedose.