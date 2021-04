Foto: Dado Ruvic / REUTERS

Professor om Johnson & Johnson: Utenkelig at FHI gir grønt lys på torsdag

Denne uken skal FHI ta en avgjørelse på hva de gjør med Johnson & Johnson-vaksinen. Professor Anne Spurkland tror den settes på vent.

Tirsdag ble det kjent at USAs legemiddeltilsyn (FDA) vil sette bruken av vaksinen på pause mens den undersøkes nærmere. Seks mistenkelige blodpropp-tilfeller er funnet etter å ha vaksinert nær syv millioner amerikanere.

Tirsdag kunngjorde også vaksineselskapet selv at de stanser utrulling av vaksinen til Europa.

– Det synes jeg er veldig fornuftig, sier Anne Spurkland, immunolog og professor ved Universitetet i Oslo.

– Når det allerede har kommet signaler som peker i retning av at Johnson & Johnson-vaksinen kan gi samme bivirkninger som AstraZeneca, skjønner jeg veldig godt både at den settes på vent og at utrullingen stanser, sier hun.

FHI har fra før varslet avgjørelse på bruk av både AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinen på torsdag. De første 60.000 dosene av Johnson & Johnson-vaksinen har allerede kommet til Norge, men Spurkland tror det er utenkelig FHI vil lande på å ta i bruk vaksinen torsdag.

– Jeg tror at Folkehelseinstituttets vurdering vil sammenfalle med FDA og Johnson & Johnson. Samtidig tror jeg at FHIs avgjørelse ville blitt fattet helt uavhengig av hva de velger å gjøre i USA, påpeker Spurkland.

VAKSINEFORSKER: Anne Spurkland mener det er klokt at USA stanser vaksinen. Foto: Marius Knutsen

– Klokt

AstraZeneca-vaksinen er foreløpig på pause i Norge, etter funn av sjeldne tilfeller av blodpropp. De få tilfellene av sjelden blodpropp som er rapportert etter Johnson & Johnson-vaksinen har et lignende sykdomsbilde – altså sjelden blodpropp i kombinasjon med lave blodplater.

– Det blir jo det samme som AstraZeneca i Europa, at når man ser et signal stanser man opp og ser hva som skjedde. For det var nyttig å stanse opp i Norge i mars. Nå kan man se hva som skjer de neste to ukene, det er veldig klokt.

– USA har dårligere oversikt enn oss, når de stanser får de avklart om det kommer flere tilfeller i dagene som kommer.

Professoren legger til at de to artiklene som ble publisert av tyske og norske eksperter forrige fredag, har betydning:

– Nå som disse to artiklene har kommet ut, betyr det at oppmerksomheten rundt disse alvorlige hendelsene etter vaksinering blir helt annerledes. Det gir et varsku som gjør at det er mye lettere og mer rimelig å foreløpig stanse bruken av vaksinen i USA.

Dette er fellestrekk

Johnson & Johnson-vaksinen er laget på lignende måte som AstraZeneca: Begge bruker et forkjølelsesvirus (adenovirus) som hjelpemiddel for å få levert genet for coronavirusets piggeprotein til celler i kroppen, som så begynner å produsere piggeproteinet og vi får en immunreaksjon mot det.

Pfizer og Moderna baserer seg på en helt annen og ny teknologi som kalles RNA – som sender en kopi av arvematerialet inn i kroppen. Det er ikke blitt oppdaget tilfeller av samme type mistenkte bivirkninger etter bruk av disse vaksinene.

Kort fortalt fungerer en vektor som en plattform som man produserer vaksinen på. AstraZeneca og Johnson & Johnson bruker begge adenovirus, som er et forkjølelsesvirus, for å fremstille vaksinen. Pfizer og Moderna baserer seg på en helt annen og ny teknologi som kalles RNA - som sender en kopi av arvematerialet inn i kroppen.

Men det er likevel ting som skiller de to vaksinene: Johnson & Johnson bruker menneskevirus og AstraZeneca bruker sjimpanse. Disse kalles vektorer – altså viruset som brukes i vaksinen.

Den russiske Sputnik-vaksinen bruker to ulike vektorer til første og andre dose. Begge vektorene er godt utprøvd i forkant, forteller Spurkland.

– Kanskje er det noe med adenoviruset selv som får blodplater til å klumpe seg, men jeg tror ikke det er nok til å forklare hvorfor det ender katastrofalt.

Tror FHI tar ut AstraZeneca

Spurkland er ganske sikker på at AstraZeneca tas helt ut av programmet.

– Det vi har opplevd med AstraZeneca-vaksinen i Norge, har vært for dramatisk. Vi er få mennesker i Norge. Vi vil ikke tåle et dødsfall til på grunn av en adenovektorvaksine.

Selv om det viser seg å være noe med vektorvaksinene, er det viktig å zoome litt ut, mener hun:

– Vi har hatt råflaks som i det hele tatt har vaksiner som virker mot covid-19 mindre enn et år etter at pandemien startet. Novavax kommer snart, og andre kommer etter. Det er rimelig grunn til å tro at RNA-vaksinene er uproblematiske.

Steinar Madsen, direktør i Legemiddelverket, henviser til FHI når VG spør han om temaet. Mandag uttalte han til VG at han var «svært overrasket» over at Australia takker nei til Johnson og Johnson-vaksinen.

FHI kommer torsdag med en avgjørelse om hva som skjer med Johnson & Johson-vaksineringen i Norge.