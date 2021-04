NY ABORTPOLITIKK: SV føyer seg inn i rekken av partier som denne våren har vedtatt at de vil utvide abortretten. Her ved SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen

SV vil ha selvbestemt abort til uke 22

HAMAR (VG) Fire av fem rødgrønne partier vil nå utvide retten til selvbestemt abort. SV vil sette grensen ved uke 22.

SVs landsmøte har vedtatt at de vil utvide retten til selvbestemt abort til grensen for levedyktighet for et foster, som i dag er fastsatt i forskrift til uke 22.

Partiet vil avskaffe abortnemndene og gi en lovfestet rett til rådgivning. Dagens kriterier for senabort bør være veiledende prinsipp for dette rådgivningstilbudet, mener SVs landsmøte.

Partiet slår fast at tilbudet om rådgivning for kvinner som vil ta abort, skal være frivillig.

SVs nye abortpolitikk SV vil: Avskaffe abortnemdene. Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig. Vis mer

Rødgrønt abort-skred

Det ble kampvotering mellom to forslag fra redaksjonskomiteen, som jobbet til sent lørdag kveld. De klarte ikke å bli enige om et kompromiss, selv om SV-politikere sa til VG at de egentlig var enige om abortpolitikken.

51 stemte for at rådgivning ved senaborter etter uke 18 skal være obligatorisk, mens 93 stemte for at dette skal være frivillig.

Denne våren har Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet vedtatt å avskaffe nemndene – og å utvide grensen for fri abort fra dagens 12 uker. Mens Rødt vil ha en ny grense på 22 uker, vil MDG og Ap ha en ny grense på 18 uker.

Senterpartiet skal også ta stilling til et forslag om utvidet grense for selvbestemt abort til uke 18 på sitt landsmøte i juni.