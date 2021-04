Trekker tilbake 13 paller knekkebrød

Svensk knekkebrødprodusent trekker tilbake 13 paller knekkebrød i Norge etter funn av muggsopp.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Svenske Leksands Knäckebröd rykker nå ut og advarer sine kunder mot den populære, trekantede varianten «Godt stekt», som er til salgs i en rekke butikker i Norge.

– Vi ønsker at alle som har slikt knekkebrød med datomerke 09.01.2022 tar kontakt via vår hjemmeside. Vi har solgt 13 paller til vår grossist i Norge, Jensen & co, som deretter har distribuert det til en rekke butikker, sier markedssjef Annika Sund til VG.







Svenske Aftonbladet meldte først at produsenten trekker en rekke produkter fra markedet, men ifølge Sund er det bare «Godt stekt» som er aktuelt for norske forbrukere.

Årsaker er at det er oppdaget en muggsopp, Ochratoksin A, knekkebrød som bryter med grenseverdien, opplyser Sund. Ifølge Folkehelseinstituttet kan denne muggsoppen gi nyreskader og kreft og kan forekomme i korn, kaffebønner, kakao, vin, øl, druesaft og mange tørkede frukter.

– Det er lav risiko og grenseverdiene er såvidt brutt. Har man spist slike knekkebrød, så er det ingen stor fare. Det er ingen grunn til å bli veldig urolig, sier Sund.

Likevel ber hun om at kunder tar kontakt.

– Om man sitter på en av pakkene, så går man inn på våre hjemmesider og får et nytt produkt, sier Sund.

Hun anslår at det er eksportert 13 paller knekkebrød med den aktuelle datomerkingen i Norge. Hver pall har 300 til 400 pakker.

VG har ringt den norske importøren Jensen & co med spørsmål om hvordan de håndterer saken. Salgsdirektør Thor-Morten Jacobsen var ukjent med saken da VG ringte og henviste til konserndirektør Christine Bugge Jensen.

Jensen var ukjent med saken da VG ringte, men opplyser at bare pressetalsperson Stine Fadum-Aas kan uttale seg til pressen på vegne av selskapet.

VG har ikke fått kontakt med Fadum-Aas per telefon eller sms.