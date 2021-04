FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm mener det ikke har vært så tydelig av vaksinevalg også er politiske - frem til nå. Foto: Tore Kristiansen

FHI: Viktig at folk vet at vaksinevalg også er politiske

Smitteverndirektør Geir Bukholm tror AstraZeneca-avgjørelsen gjør det tydeligere at vaksinespørsmål også er politiske valg.

– Det er viktig overfor allmennheten at de vet at det også ligger politiske vurderinger bak vaksinevalg. Særlig vaksinevalg som får såpass store konsekvenser for når man kan åpne samfunnet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Regjeringen valgte forrige uke å sette ned et ekspertutvalg for å få en ny vurdering, i stedet for å følge FHIs anbefaling om å kutte AstraZeneca fra vaksinasjonsprogrammet.

I andre vaksinevalg, som geografisk skjevfordeling av vaksiner, har helseminister Bent Høie (H) pekt på FHI og kalt det en «veldig faglig» beslutning. I midten av mars sa han til NTB at han ikke vil overstyre FHIs beslutning om AstraZeneca, og at han håpte folk hadde tillit til den konklusjonen FHI ville lande på.

– Det mener jeg er et veldig faglig spørsmål, så hvis FHI kommer til den vurderingen, da mener jeg at det er en vurdering som jeg vil stole på, sa Høie da om hva som ville skje hvis FHI godkjente vaksinen, sa Høie da.

Smitteverndirektør Bukholm sier at folk ikke nødvendigvis har oppfattet at det faktisk er politikerne som tar disse avgjørelsene.

– Har det vært underkommunisert, at folk ikke har skjønt helt at det er politikk i disse valgene?

–Ja, det kan nok hende at folk ikke har forstått det fullt ut. Det er ikke sikkert det har vært så tydelig fra politikere at det også ligger politiske valg bak, sier Bukholm.

–Finnes en gråsone

– Regjeringen har hittil lent seg på deres vurderinger i vaksinespørsmål, og begrunnet det med at de mener det er kompliserte fagspørsmål. Er ikke Astrazeneca-vurderingen minst like komplisert faglig som skjevfordeling?

– Det er det, men jeg synes flere medier har kommentert dette på en god måte, inklusive Astrid Meland i VG. Det er både faglige og politiske vurderinger innen denne type vaksinespørsmål. Frem til nå har regjeringen i sin kommunikasjon vektlagt de faglige vurderingene, sier Bukholm.

– Nå tydeliggjøres også de politiske sidene i vaksinedebatten.

Det at regjeringen ønsker en ekspertgruppe, vil gjøre at de vanskelige vaksine-vurderingene blir tydeliggjort, mener smitteverndirektøren.

– Samtidig må vi erkjenne at det finnes en gråsone mellom fag og politikk, der det kan være vanskelig å se de eksakte grensene.

Høie: Vært tydelige

Helseministeren avviser at regjeringen har overstyrt FHI i AstraZeneca-saken:

– Vi har ikke overstyrt FHI politisk i denne saken, men ønsket å innhente en ny faglig vurdering før vi tar den politiske beslutningen. Men FHIs vurdering vil være like sterkt med som en del av beslutningsgrunnlaget, sier Høie til VG.

Han mener også at de har vært tydelige nok på at dette er politiske vurderinger:

– Jeg mener at vi hele veien har vært veldig tydelige på at det er politiske beslutninger til slutt også når det gjelder vaksinestrategien, men at vi i slike spørsmål legger stor vekt på faglige vurderinger sier han til VG.

Samtidig sier han det kan ha blitt mindre tydelig fordi beslutningene i all hovedsak har vært de samme som FHIs anbefalinger:

– Mens når vi har hatt noen andre vurderinger, sånn som når det gjelder AstraZeneca, blir det tydeligere, sier Høie.

– Hvorfor mente dere det var behov for å innhente en ny vurdering med AstraZeneca - og ikke i andre vanskelige spørsmål, som skjevfordeling av vaksiner?

– Hovedregelen er at vi ikke henter inn andre vurderinger enn de vi får fra FHI. Når vi valgte å gjøre det i akkurat spørsmålet knyttet til ikke bare AstraZeneca, men andre av samme type vaksiner, handler det om betydningen det har for samfunnet som helhet og ikke minst også for gjenåpningen, sier Høie, som også peker på at det bare er Danmark som har valgt å kutte vaksinen helt.

Det har også kommet ulike faglige råd om vaksineskjevfordeling - som kan ha stor betydning. Holden-utvalget mener det haster å innføre en større skjevfordeling for å redde flere liv.

– Ja, Regjeringen har selvsagt også med seg Holden-utvalget som vi har nedsatt når vi vurderer disse spørsmålene. Men Holden utvalget er ikke sammensatt for å gi regjeringen faglige råd i vaksinespørsmål. FHI vurderer geografisk fordeling fortløpende. FHIs vurdering til nå har vært at frem til vi har kommet lenger i vaksineringen i risikogruppene, har vært at en mer moderat omfordeling er den riktige balansen, sier Høie.