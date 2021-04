TOG LENGST NORD: I 2013 testet statsminister Erna Solberg Ofotbanen. Nå vil flertallet på Stortinget binde den sammen med Fauske i sør og Tromsø i nord. Men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kaller vedtaket uansvarlig. Foto: Terje Bringedal

Hareide om «historisk» vedtak for Nord-Norge: − Null verdi

Alle partier på Stortinget vil utrede Nord-Norgebane. Tirsdag ettermiddag går flertallet på Stortinget enda lengre og ber regjeringen «sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Mandag kveld bestemte Ap seg for gi støtte til forslaget som Sp, Frp og SV hadde lagt inn i behandlingen av regjeringens nordområdemelding.

– Dette er en historisk dag. Nå skal vi ikke bare utrede Nord-Norgebanen en gang til. Stortingets flertall uttrykker nå klart at prosjektet skal realiseres, sier Sandra Borch (Sp) til VG.

Det skjedde etter at Ap gjorde et landsmøtevedtak om Nord-Norgebanen i helgen, og etter at partiet i tillegg hadde fremmet sitt eget forslag i nordområde-debatten.

Intensjonsvedtak

– Vi vil ikke havne i den situasjonen at det er et reelt flertall i denne salen som vil uttrykke at arbeidet med banen skal startes – men at en uenighet rundt formuleringer gjør at ingen ting blir vedtatt, skriver Martin Henriksen (Ap) i en epost til VG.

– Derfor velger vi å stemme subsidiært for forslaget. Vi oppfatter det å være et intensjonsvedtak i tråd med det Ap har foreslått, og at normale prosesser for utredning og prioritering blir fulgt. Det er dette vi legger i å «sette i gang arbeidet», skriver Henriksen i sin stemmeforklaring.

Uansvarlig og urealistisk

Men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) beskriver opposisjonen som uansvarlig og urealistisk når den går inn for å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.

– Med mindre de setter av penger, har et slikt vedtak null verdi, skriver Hareide i en SMS til VG.

– Er det en lærdom vi alle burde ta av samferdselshistorien, er det at fine formuleringer ikke er noe verdt før et prosjekt faktisk blir prioritert, legger han til.

– Det som er min bekymring, er at vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på, sier Hareide til NTB.

NORD-NORGEBANEN: Den siste utredningen fra Jernbanedirektoratet tilsier grovt utregnet at Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø inkludert en sidearm til Harstad-Evenes vil komme på 133 milliarder kroner. Foto: Jernbanedirektoratet

Utredning innen 2023

Men i forslaget til Nasjonal Transportplan som Hareide sendte til Stortinget før påske, er det også skapt en forventning fra Solberg-regjeringen, om at Nord-Norgebanen kan bli noe av:

«I tillegg til å se på forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø, skal også delstrekninger utredes, herunder Fauske–Narvik, Narvik–Tromsø og Narvik–Harstad. Konseptvalgutredningen er planlagt ferdigstilt i 2023. Etter dette skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring og høring av konseptvalgutredningen, før regjeringen tar stilling til anbefalingene», skriver regjeringen i transportplanen.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Langvarig strid

Tog til Nord-Norge ble en symboltung sak i kommunevalgkampen i 2019, der velgerne flyktet fra både Ap og regjeringspartiene i nord. Nå har både Frp, MDG, SV og Sp gjort jernbane nordover fra Fauske til sin politikk. Banen gjorde også comeback i Ap-programmet da partiet samlet seg til sitt landsmøte i helgen - men partiene har hver sin måte de vil gjøre det på.

For selv om Ap vedtok å fremme et forslag om å realisere Nord-Norgebanen, har de blitt møtt med skepsis fra blant annet SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han fremmet sammen med Per-Willy Amundsen (Frp) et forslag på Stortinget om å bygge Nord-Norgebanen i 2019. Da stemte Ap ned forslaget - de ville heller lage et eget forslag om å utrede bygging av banen først.

Men det var ikke forpliktende nok, mente SV som kalte det et «historisk svik». Etter dette har SV, Frp og Sp fremmet et likelydende forslag, og det er dette som skal stemmes over tirsdag.

PÅ SAMME SPOR: Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Foto: Frode Hansen

Nå sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes han er positivt overrasket over Arbeiderpartiet.

– Spørsmålet om den skal bygges er nå ute av likningen. Det er en marsjordre fra Stortinget, sier Knag Fylkesnes til VG.

Forslaget som ligger inne fra Sv, Frp og SV sier at «Stortinget ber regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen»

– Er det nødvendigvis så forpliktende som du sier?

– Det er forpliktende. Det er ment som at Nord-Norgebanen skal realiseres, at og det er det som er premisset for forslaget. Det er meningen bak det, men hvordan er åpent, sier han.

Det mener han for eksempel kan bety at man går i gang med ulike etapper - noen av de påtenkte strekningene er mer krevende enn andre. Les mer om det her.