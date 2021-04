TAR FARVEL: Tor Kjærvik bisettes torsdag. Foto: NTB

Tor Kjærvik begraves: Den fineste man kunne tenke seg

Den profilerte advokaten bisettes torsdag fra Ullern kirke.

På grunn av coronarestriksjoner er det kun 50 som fikk møte opp i kirken. Begravelsesbyrået viser seremonien på sin hjemmeside for andre som vil ta farvel. Den startet klokken 13.

«Amazing Grace», «Time to Say Goodbye» og «Reis meg opp» er blant sangene som fremføres viser programmet.

Trond Bakkevig er forrettende prest, og Jannike Kruse, Jens Andreas Kleiven og Svein Arne Åsheim er solister.

Kjærvik gikk bort på tragisk vis 12. april. Han ble skutt og drept i sitt hjem på Røa, få uker etter sin 70-årsdag. Saken er under etterforskning.

Se bilder fra bisettelsen her:

















fullskjerm neste Advokat Johnny Veum.

Kjærviks bror Jan sier i sitt minneord at Tor har gått bort på det mest tragiske, surrealistiske vis.

– Tor var den fineste, mest balanserte person man kunne tenke seg. Han var mild og rund i kantene, beskriver broren.

– Utallige er de personer som gjennom årene er blitt hjulpet av Tor. Han var godt likt og respektert i de miljøer han kom i kontakt med, sier Jan.

BISETTES: Kjærvik bisettes fra Ullern kirke torsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Han forteller videre om lune minner fra barndommen - om en bror som fortalte spøkelseshistorier, var veldig interessert i sport og «den av brødrene med best teknisk innsikt».

Broren nevner mot slutten den brutale måten Kjærvik gikk bort på.

– Det er selvfølgelig et vanskelig tema. Man kan fortie det eller ikke, men jeg tror Tor ville stå for dette: Selv under tragiske omstendigheter som dette, har gjerningspersonen krav på en forsvarer.

Han sier han håper at Tors ettermæle kan bidra til å styrke forståelsen av hva Vær varsom-begrepet betyr.

Også tidligere Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle holder minneord, dette om juristen Tor Kjærvik.

– Vi kommer til å savne den lyttende varmen Tor omga seg med. Det er med dyp respekt, stor sorg og en stille takk vi lyser fred over Tor Kjærviks minne, sier Stanghelle.

En av landets mest kjente advokater

Kjærvik har hatt en lang karriere som advokat og jobbet i firmaet Advokatene ved Tinghuset i Oslo.

Han har siden 1980-tallet vært en av landets mest kjente forsvarsadvokater, deriblant i høyprofilerte saker som trippeldrapet på Orderud gård, der han var forsvarer for Kristin Kirkemo.

Kjærvik har blant annet også jobbet med Landås-saken, NOKAS-ranet og drapet på Kristin Juel Johannessen.

Se bilder av Kjærvik på jobb her:



















fullskjerm neste Kristin Kirkemo Haukeland sammen med advokat Tor Kjærvik

Kolleger i sorg

Hans advokatkolleger er i sorg, og beskriver ham som en svært solid og tillitvekkende advokat med unik erfaring.

VGs krimekspert Øystein Milli beskriver Kjærvik som en bauta.

Privat holdt Kjærvik en lav profil og ga sjelden intervjuer.

Han var ungdomslandslagsspiller i håndball og klubbkamerat med blant andre Trygve Hegnar. Senere utdannet Kjærvik seg til jurist, og i 1978 startet han karrieren sin – først i politiet.

Han ble politifullmektig ved Romerike politidistrikt og senere konstituert politimester i Sør-Varanger.