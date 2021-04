FORSINKET DIAGNOSE: De langsiktige konsekvensene av pandemien for norske pasienter er vanskelige å si med sikkerhet, ifølge kommisjonen. Det vil ta flere år før vi har det fullstendige bilde, står det i rapporten. Foto: Gisle Oddstad, VG

Frykter pandemien kan føre til økt dødelighet i fremtiden

Pandemien har lagt beslag på store deler av ressursene til norsk helsevesen. Det kan få alvorlige konsekvenser for personer med diagnoser og sykdommer som har blitt nedprioritert, eller ikke oppdaget, under pandemien.

Publisert: Nå nettopp

Koronakommisjonen skriver i en rapport som ble lagt frem onsdag at flere pasientgrupper kan ha fått forsinkede diagnoser og forverrede prognoser som følge av pandemien.

Kommisjonen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til langtidseffekten av pandemien, særlig med tanke på helseutfordringer og pasienter som er blitt nedprioritert.

«Redusert aktivitet i sykehusene kan ha ført til at andre pasientgrupper har fått forsinket diagnose og forverret prognose. Dette kan øke behovet for helsetjenester på lengre sikt og potensielt øke dødeligheten for disse andre pasientgruppene.»

Ifølge kommisjonen er det ikke utenkelig at dette vil føre til økt press på helsetjenesten i flere år framover.

I starten av pandemien (mars og april 2020) var det særlig en nedgang i antall døgnopphold for pasienter med øre-, nese-, og halssykdommer, sykdom i muskel og skjelett, sykdommer i øyet og i kvinnelige kjønnsorganer.

Kjenner du noen eller har du selv fått utsatt en operasjon eller forsinket behandling som følge av corona-pandemien? Vi vil gjerne høre fra deg. Send en mail til VGs journalist her.

les også Corona-oppgjøret: Her får Solberg hard kritikk

«Kan være grunn til bekymring»

Aktiviteten gikk opp igjen i juni og juli, ifølge tall fra Helsedirektoratet, som kommisjonen har innhentet.

Hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hoftebrudd, kreft, lungebetennelse og kols er blitt klassifisert som diagnosegrupper hvor det var forventet normal beredskap under pandemien. Likevel har også antallet innleggelser i disse gruppene gått ned.

Noe av årsaken kan være redusert sykelighet som følge av lavere aktivitetsnivå i befolkningen, mindre forurensning, mindre influensa, færre henvisninger og usikkerhet og bekymring knyttet til smitte i befolkningen.

«Det kan være grunn til bekymring for om dette reduserte omfanget av øyeblikkelig hjelp kan ha medført helsetap,» står det i rapporten.

Kommisjonen skriver at det er for tidlig å si med sikkerhet hva dette tapet vil være, men at økte ventetider og mange fristbrudd er en risiko for pasientsikkerheten.

Kommisjonen skriver videre at Helsedirektoratet ikke kjenner til at den økte ventetiden, som følge av pandemien, har ført til uforsvarlig helsetjenester for enkelte pasientgrupper.

les også Oppsummert: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

NEDGANG: Det har vært en nedgang i planlagt behandling gjennom corona-året 2020 ifølge koronakommisjonens rapport. Foto: Fredrik Solstad

– Markant nedgang i diagnoser

Kommisjonen trekker særlig fram nedgangen i diagnostisert kreftsykdom.

«Innen kreftområdet er det en bekymring knyttet til at det har vært en markert nedgang i antall nydiagnostiserte tilfeller av kreft, forstadier til kreft og enkelte ondartede svulster sammenlignet med 2019»

For alle kreftformer samlet var nedgangen i antall nye tilfeller fra mars til september 2020 på nesten 13 prosent. Den største nedgangen finner vi i disse pasientgruppene:

Brystkreft og forstadier til brystkreft: 17 prosent nedgang

Tykk- og endetarmskreft: 16 prosent nedgang

Den store nedgangen for brystkreft og livmorhalskreft hadde sannsynligvis sammenheng med at screeningprogrammet var nedstengt i mars til mai 2020, skriver kommisjonen.

Andre årsaker som trekkes fram er omprioriteringer i helsetjenesten, at folk har hatt høyere terskel for å oppsøke helsetjenesten – både av frykt for smitte, men også for ikke å ville «unødig» belaste helsevesenet.

«Dette kan ha medvirket til at færre ble diagnostisert med kreft. Det vil ta flere år før vi vet om pandemien har gjort at pasienter kan ha fått kreften diagnostisert på et senere stadium i sykdomsforløpet, og hvilke konsekvenser dette kan ha for prognose og behandlings- og oppfølgingsbehov.», skriver kommisjonen.

– Vår største frykt

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er glad for at kommisjonen har trukket fram konsekvensene for kreftsyke i sin rapport:

– De trekker fram det vi har bekymret oss for i over ett år, nemlig at mane kreftsvulster ikke er blitt oppdaget. Det sitter mange mennesker hjemme som ikke har gått til legen med symptomer, eller som av andre årsaker ikke har fått avdekket en kreftutvikling. Hvis vi ikke klarer å hente inn alle disse pasientene, så er vår største frykt er at dette vil vise seg på kreftstatistikken. For tidlig diagnose kan bety forskjellen mellom liv og død, sier Ross til VG.

BEKYMRET: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mener helsevesenet må rustes opp for å kunne gi bedre kreftbehandling til pasienter. Foto: Lise Åserud

Ross forteller at hun skulle ønske rapporten hadde pekt på noen løsninger for disse utfordringene, og mener det vil kreve betydelige midler for å ta igjen et etterslep på antall kreftundersøkelser.

– Vi vet det eksisterer flaskehalser i kreftbehandlingen som er blitt forsterket gjennom pandemien, og at vi har et sårbart og lite bærekraftig helsevesen. 35 000 mennesker i Norge får kreft hvert år, men om ti år vil ti tusen flere vil få en kreftdiagnose årlig.

– I ett år har helsetjenesten vært i krise, men denne krisen kan bli morgendagens normalsituasjon – med mindre vi ruster opp helsevesenet nå, legger hun til.

Kommunehelsetjenesten nedprioritert

Koronakommisjonen skriver at norske kommuner ser ut til å ha blitt nedprioritert av norske myndigheter under pandemien.

I sin konklusjon skriver kommisjonen at det kan virke som at statlige myndigheter har konsentrert seg om spesialisthelsetjenesten, som i all hovedsak er sykehusene.

De skriver videre at myndighetene i liten grad har greid «å se behovene i kommunale helse- og omsorgstjenester».

les også Koronakommisjonen: Betydelig belastning for studentene

– Ikke forberedt på pandemi

Det største antallet smitteutbrudd under pandemien har vært knyttet til sykehjem, skriver kommisjonen.

I perioden 17. februar 2020 til 21. februar 2021 ble det registrert 208 varsler fra helseinstitusjoner hos Folkehelseinstituttet. Av disse varslene var 105 fra sykehjem, 79 fra sykehus og 24 fra andre helseinstitusjoner.

«Sykehjemmene var ikke forberedt på en pandemi, men har håndtert smittesituasjonen godt og i hovedsak unngått store smitteutbrudd,» skriver kommisjonen.

Videre skriver de at eldre hjemmeboende og sykehjemsbeboere har blitt isolert og passivisert under pandemien, noe som kan ha påvirket fysisk og kognitiv funksjon.