STORE-STØRE: Ap-leder Jonas Gahr Støres popularitet vokser. Foto: Fredrik Solstad, VG

Ny statsministermåling: − På vei tilbake som kongen på rødgrønn side

Nå kan Ap-leder Jonas Gahr Støre endelig smile: I VGs statsministermåling er han nesten like populær som Erna Solberg (H).

Publisert: Nå nettopp

Jonas Gahr Støre (Ap) puster hovedkonkurrenten, statsminister Erna Solberg, i nakken. På VGs statsministermåling for april vil 44 prosent ha Støre, mens 47 prosent vil ha Solberg. I mars var gapet på hele 14 prosentpoeng.

– Dette er jo hyggelige tall! sier en fornøyd Ap-leder til VG.

Nå er Støre styrket i kampen om maktbalansen på rødgrønn side, mener faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført undersøkelsen.

– Vi har sett målinger hvor Ap og Sp har hatt tilnærmet lik oppslutning. I partimålingen i VG har plutselig Ap over 25 og Sp 14 prosent oppslutning, sier han til VG.

– Det vil kunne gi Støre en gevinst ved at han ikke lenger vil ha en så hard konkurrent ved siden av seg. Støre er på vei tilbake som kongen på rødgrønn side.

Torsdag braker det løs på Aps landsmøte, der de skal avgjøre betente stridssaker som rusreform og abortgrense. Støre understreker at han ikke gjør jobben alene.

– Arbeiderpartipolitikere landet over står på for å stanse utviklingen av økende forskjeller, og for at vi skal møte mulighetene og utfordringene vi står foran med fellesskap, ikke hver for oss, sier han og fortsetter:

– Jeg lover å stå på hver eneste dag for at vi skal snu utviklingen vi har hatt de siste åtte årene, der de på toppen har fått mest igjen, for nå er det vanlige folks tur.

60-ÅRS-SMELL: Erna Solberg fikk 20.000 kroner i bot etter familiebursdagen på Geilo. Foto: Privat

Geilo-effekt

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at familieselskapet på Geilo kan ha bidratt noe til at populæritetsgapet mellom henne og Støre har blitt mindre. Hun brøt smittevernreglene da hun inviterte til 60-årsdag på restaurant, og måtte betale 20.000 kroner i bot.

– Jeg tenker fokuset på meg som person i det siste sikkert kan ha hatt en effekt. Vi bruker nå alle våre krefter på å få ned smitten og få opp antallet vaksinerte.

Hun legger til:

– Det neste blir å sørge for at folk kommer tilbake i jobb etter coronaen og at det skapes flere jobber. Den utfordringen tror jeg det blir en politisk kamp mellom flere partier om å vinne.

les også Ny VG-måling: Senterpartiet stuper

Olaussen i Respons Analyse sier 60-årsfeiringen til statsminister Erna Solberg og den etterfølgende boten kan ha svekket henne, men at han ikke tror det er varig.

– Det kan ha svekket henne noe, men jeg tror ikke man skal vektlegge det for mye, fordi slike saker ofte går fort over.

Han ser Støres hopp på statsministermålingen i sammenheng med Aps fremgang.

– Aps mobilisering og økt oppslutning på den siste partimålingen har gitt Støre en klar gevinst i statsministermålingen, sier han til VG.

MINST: Flest vil ha Støre eller Solberg, men 16 prosent vil ha Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Helge Mikalsen

Vedum synker

VG har også spurt om Solberg, Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bør bli statsminister etter valget. Litt færre vil ha Vedum i april enn i mars, og han går ned fra 19 prosent til 16.

– For Senterpartiet er det viktigste de politiske sakene, og hva vi vil med Norge. Kampen mot sentralisering, for nasjonalt eierskap og tjenester nær folk. Jeg synes noen ganger at det er for mye fokus på spill, personer og posisjoner. Jeg må si hva jeg mener, så er folk suverene i valg, skriver Vedum i en e-post til VG.