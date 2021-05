På innsiden av konspirasjonslåven

Det er 22. januar i år. Ekstremværet Frank og starten på en tredje coronabølge i Norge preger nyhetsbildet. I Nordre Follo går kommuneoverlegen ut og ber folk om ikke å forlate kommunen.

Et mutert virus sprer seg. Raskt.

Samme kveld møtes en gruppe mennesker på en låve i Gran. Låven eies av Hans Kristian Gaarder – coronafornekter og en kjent person i det norske konspirasjonsmiljøet.

Etter et tilsvarende låvetreff to måneder senere – i palmehelgen – dør Gaarder, 60 år gammel. Saken får massiv medieomtale.

I en til to uker før dødsfallet skal Gaarder ha hatt coronasymptomer, uten å søke helsehjelp. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde han av covid-19.

En kvinne i 70-årene fra Gran, som deltok på arrangementet i palmehelgen, er også død med corona.

Etter det VG kjenner til, har minst 16 personer – inkludert nærkontakter – testet positivt som følge av dette arrangementet. Men Gran kommune har hatt store problemer med smittesporingen, fordi flere av de involverte ikke samarbeider.

Denne uken anmeldte kommunen seks personer for brudd på smittevernloven.

Gjennom hele vinteren, frem til hans død, har det vært jevnlige møter i «Kulturlåven» til Hans Kristian Gaarder på Gran.

Møtet 22. januar skjer like etter presidentinnsettelsen av Joe Biden og har tittelen «Ny Presidentperiode I USA Fra 20 Januar – Hva Nå?».

I invitasjonen på Gaarders nettside står det:

– Flere satt og hostet

De aller fleste som finner veien til låven denne fredagen i januar, later til å dele Gaarders syn om at verden styres av hemmelige grupper. Og at coronaviruset er ufarlig.

Men to deltagere, en kvinne og en mann, er her av en annen grunn. De har lenge vært nysgjerrige på temaet konspirasjonsteorier og vil vite mer om hvordan disse menneskene tenker.

Det de opplever der inne i det mørke lokalet gjør, dem skremt.

– Nesten uansett hvilke ville påstander som ble lagt frem, ble det slukt rått og ukritisk av resten av gruppen, sier mannen til VG.

– Vi var også redd for å bli smittet av corona, for det var munnbindforbud, og flere satt og hostet, forteller kvinnen.

Omtrent 12 personer har betalt inngangspengene på 150 kroner denne kvelden. Det mørke, lille lokalet er spartansk innredet med klappstoler og et bord med kaffekanner på.

Her er ingen vinduer. Taket og deler av veggene er dekket med plast, og noen få lamper gir nødvendig lys i rommet.

Mannen og kvinnen tok lydopptak av hele seansen og fotograferte også i smug. I utgangspunktet var dette for sin egen interesse, men nå ønsker de å gå ut med innholdet i VG.

De forklarer hvorfor:

– Vi synes det er viktig å vise at disse miljøene finnes. Små ekkokamre rundt om i verden – til og med på Hadeland.

VG har fått tilgang til bildene og opptakene fra møtet 22. januar.

«Høies dødelige vaksine»

Like før møtestart er temaet coronasituasjonen. Hans Kristian Gaarder tar ordet:

Deretter diskuterer deltagerne noen av coronatiltakene.

«Jeg lurer på hva slags folk som sitter og finner på sånt», utbryter en.

«Jeg lurer på hva som foregår oppi hodet på dem.»

Gaarder svarer:

«Jeg tror det kommer fra utlandet. En slags global usynlig infrastruktur som kommer i land etter land. De har ikke så mye fantasi.»

Så trekker en mann frem teorien til den tyske filosofen Hannah Arendt: At en av hovedarkitektene bak holocaust, SS-offiseren Adolf Eichmann, handlet som han gjorde fordi han fulgte ordre som del av et system, ikke fordi han var ond. Eichmann ble senere henrettet ved henging som krigsforbryter.

Gaarder følger opp med å trekke paralleller til helseminister Bent Høie:

VG har bedt om en kommentar fra helseminister Bent Høie til disse utsagnene. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Gaarders replikk om Høie bekymrer Didrik Søderlind, forfatter og rådgiver i Human-Etisk Forbund. Han har fulgt nøye med på konspirasjonsteorier de siste tiårene.

– Dette kan ha vært bare en spøk, men en spøk er en måte å få bekreftet hva man er på gli mot. Noe av det skumleste med konspirasjonsteorier er at de peker ut en fiende som er så ond at nesten alt er lov. Flørtingen med henrettelser er skummelt fordi det kan inspirere ensomme ulver til å handle på egen hånd, sier Søderlind til VG.

Biden, Clinton og Bush «henrettet»

Temaet for arrangementet i låven 22. januar er presidentinnsettelsen av Joe Biden, som skjedde to dager tidligere. Hovedpoenget i møtet skal vise seg å være at innsettelsen ikke er ekte, men en gigantisk iscenesettelse.

Oppfatningen blant deltagerne er at den virkelige Biden og de andre sentrale skikkelsene egentlig er tatt av dage eller arrestert.

Flere i konspirasjonsmiljøene i USA og Norge hadde ventet at Donald Trump skulle komme tilbake og overta makten midt under presidentinnsettelsen i Washington. Årsaken til at det ikke skjedde, mener deltagerne denne kvelden, skal være trusler fra «satanistiske makter».

Mye i samtalen som avdekkes i låven på Gran, er tankegods som er hentet fra USA, forteller Søderlind.

– Nesten all konspirasjon er amerikansk importvare. Satan-panikken på 80-tallet var en oppdatering av gammel antisemittisme, og teoriene til Qanon-bevegelsen er bare en oppdatering av 80-tallets satanpanikk, med forestillinger om en allmektig elite som har barn som slaver – og bruker blodet deres.

På låven varer foredraget til Hans Kristian Gaarder i nesten tre timer. Flere detaljer fra Joe Bidens innsettelsesseremoni analyseres:

Journalist og forfatter John Færseth har skrevet boken «KonspiraNorge».

– Mange Qanon-tilhengere trodde faktisk at Trump egentlig var hemmelig innsatt som president, og at han skulle stoppe innsettelsen og arrestere Biden og de andre. Påstandene om at de nå er henrettet, er bare en fortsettelse av denne fantasien, sier Færseth til VG.

Forsamlingen på låven overfører de samme teoriene til norske forhold.

En mann i salen tror at statsminister Erna Solberg er hemmelig dømt av et slags tribunal:

Nürnbergdomstolen er rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, som varte frem til 1949. Ingen slik domstol finnes i dag.

«Michelle Obama er en mann»

Mens deltagerne drikker kaffe og vin, sier Hans Kristian Gaarder:

«Det er forbudt å skåle for Biden her inne! Og det er forbudt å bruke munnbind her inne! Ellers er det full frihet.»

Deltagerne ler.

Gaarder fortsetter med å snakke om presidentinnsettelsen:

«Tenk hvis vi klarer å avsløre teateret i fellesskap!»

I foredraget vises bilder fra innsettelsen. Det hevdes at deltagere på seremonien er skuespillere, «hekser» og kjøpt av det kinesiske kommunistpartiet. Deltagerne ser på bilder av Barack Obama og andre til stede under seremonien og påpeker at det må ha vært brukt CGI – computer generated imagery – til å gjenskape utseendet deres.

Om Nancy Pelosi sier Gaarder:

Påstanden om at Michelle Obama egentlig er en mann, stammer fra høyresiden i USAs medielandskap, forklarer John Færseth:

– Påstanden ble første gang presentert av Alex Jones i 2017. Jones er en radiovert på det ytre høyre, og ganske homofob, så jeg tipper han fremsatte påstanden for å antyde at Barack Obama er homofil.

«Heksene» Lady Gaga og Jennifer Lopez

De to deltagerne som har gitt VG tilgang til lydopptakene, synes teoriene som legges frem, er ville.

– Det var fascinerende å observere at uansett hvor usannsynlige teorier som ble presentert, så fant deltagerne en forklaring som støttet deres syn, forteller mannen til VG.

Han opplyser at Hans Kristian Gaarder sto foran i lokalet og presenterte via PowerPoint mens de andre kommenterte og stilte spørsmål.

– Da Gaarder for eksempel sa at Jennifer Lopez er erstattet av en «luciferiansk witch», var det ingen motspørsmål. Alle nikket og var enig, forteller mannen.

Didrik Søderlind har skrevet boken «Lords of Chaos» om satanisme og kjenner disse teoriene godt.

– Gaarder tenker nok at en luciferiansk heks er en person som tilber djevelen, og som får krefter og fremgang som følge av dette. Det finnes folk som virkelig kaller seg både luciferianere og hekser, men jeg kan nærmest garantere at Lopez ikke er en av dem.

Gjorde narr av munnbind

Også holdningen til coronaviruset synes VGs to kilder det var skremmende å bevitne på nært hold.

– Vi ønsket helst å bruke munnbind, men droppet det for ikke å bli sett på som utenforstående. Holdningen blant deltagerne var at det er idiotisk å bruke munnbind. De gjorde narr av folk som brukte det og sa rett ut at det var munnbindforbud inne på låven, forteller kvinnen.

Hun og kameraten var på et lignende arrangement hos Gaarder i 2018, da de bare var fire personer til stede på møtet.

Denne gangen anslår hun at de var 12 personer inne i den ombygde låven. De fleste fra 50 år og oppover.

– Det var mye hosting og harking fra flere der inne. Jeg ble mer og mer stresset for at vi skulle bli smittet av corona, og til slutt dro vi derfra. Når vi ser hvordan det gikk senere, er jeg takknemlig for at vi slapp unna uten å bli syke, forteller hun.

Begge VGs kilder beskriver Hans Kristian Gaarder som hyggelig og imøtekommende.

– Han var profesjonell og henvendte seg høflig til de andre. Det var en god stemning og mye latter der inne. Vi opplevde ingen som utrivelige mot oss, men det er nok ikke helt uten betydning at de antok at vi mente det samme som dem, sier mannen.

Han er spent på hva som nå vil skje videre med miljøet, etter Gaarders død. Han tror det blir viktig å belyse konspirasjonsteoretikere også fremover.

Seks deltagere politianmeldt

Etter møtet 22. januar var det jevnlige arrangementer i Hans Kristian Gaarders låve. Også på det mest omtalte, i palmehelgen 26. mars, var Donald Trump og Joe Biden tema.

På dette tidspunktet var Gran kommune omfattet av strenge coronatiltak, og det ble i etterkant kjent at flere deltagere var smittet av coronaviruset. Gaarder selv døde 5. april.

Til sammen ni kommuner er direkte eller indirekte berørt etter dette låvetreffet: Gran, Jevnaker, Asker, Våler i Østfold, Moss, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Oslo.

Kommuneoverlegen i Gran kommune, Are Løken, har beskrevet smittesporingen etter arrangementet som krevende.

Kommunen anmeldte arrangementet, men saken ble henlagt av politiet. Onsdag denne uken anmeldte kommunen seks navngitte personer for ikke å bidra i smittesporingsarbeidet etter samlingen.

– Vi har hevdet brudd på smittevernlovens paragraf 5–1. Disse personene har ikke kommet med nødvendig informasjon og ikke bidratt til å oppklare smitteveiene, sier Løken til VG.

Kommunen har bedt politiet klarlegge om det har vært flere arrangementer i samme tidsrom, og om det er flere deltagere som kan ha brutt smittevernreglene.

Teorien om «den dype staten»

Under arrangementet 22. januar legger Hans Gaarder frem en teori om «the deep state» - som tar over samfunnet. Den skal være en satanistkult som er tungt inne i narkotika og menneskehandel med barn. Donald Trump og hans kone Melania skal ha fått et ultimatum, ifølge Gaarder:

«Skal de gå innenfor gjerdene til District of Columbia (som styres av «deep state»), og risikere å aldri komme ut igjen, eller skal de kapitulere og prøve å gjøre en slags deal?»

– Mye av det som presenteres her, som «dypstaten», den falske presidentinnsettelsen og sympatien med Trump, har tydelige likheter med Qanon-fenomenet, sier John Færseth.

– Mange i Qanon trodde at Trump i hemmelighet planla å arrestere og straffeforfølge Clinton-paret og andre demokrater, og alt annet var dekkoperasjoner for dette. Etter hvert ble det til at disse politikerne og deres støttespillere i Hollywood var satanister som høstet kjemikalier fra hjernene til kidnappede barn, sier Færseth.

Slik omtales ekteparet Bill og Hillary Clinton på låvemøtet 22. januar:

PST: – Ikke ulovlig

I sin trusselvurdering for 2021 skriver PST følgende om konspirasjonsteorier:

«De siste årene har det vokst frem strømninger som er ideologisk forankret i antistatlige og konspirasjonspregede teorier. Slike grupper er i vekst i flere europeiske land.»

PST kan ikke si noe om hvor stort konspirasjonsmiljøet i Norge er.

– Grunnen til at vi ikke har den oversikten, er at det ikke er ulovlig å konspirere, være antistatlig eller ha meninger eller synspunkter som man ytrer seg om, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

– Vi er ikke urolige for konspirasjonsmiljøene direkte, men det er en bekymring at denne type ideologi kan radikalisere enkeltpersoner til vold. Derfor er det nevnt i vår trusselvurdering sammen med antistatlige strømninger.

– I trusselvurderingen står det at covid-19-tiltak kan ha en forsterkende effekt på disse strømningene. Har dere merket det?

– Det kan jeg ikke si, for vi registrerer ikke personer som ikke ytrer seg straffbart, svarer Hugubakken.

I trusselvurderingen står det også at «konspirasjonsteorier knyttet til aktuelle nyhetssaker kan føre til trusler mot myndighetspersoner».

– Nå som vi snart går inn i en valgkamp, der kontroversene kommer frem, og debattene hardner til, spesielt på nettet, vil vi ha særlig fokus på trusler som fremsettes mot politikere, sier kommunikasjonsdirektøren.

Overfor VG ønsker PST ikke å kommentere ytringen på låvemøtet om helseminister Bent Høie.

Trump «ofret sønnen»

Til TV-bildene etter Trumps avskjedstale hinter Gaarder til at «dealen» Trump ble presset til, virkelig er et stort offer:

Hans egen sønn Barron.

– Gaarder var veldig opptatt av menneskeofringer. Det er uklart for meg hvem som skulle ha henrettet Barron, men i det hele tatt var Gaarder overbevist om at Illuminiati krever menneskeofre for å hjelpe folk, sier John Færseth.

– Gaarders univers var, for å si det forsiktig, ganske alternativt. Han mente malteserordenen og jesuittene trakk i trådene, og over dem sto det hemmelige brorskapet Illuminati. Disse hadde infiltrert regjeringer og etterretning verden over.

Færseth forklarer begrepet «deep state» slik:

– Det begynte som et reelt begrep om tyrkisk politikk, hvor personer i maktapparatet begikk kupp for å hindre regjeringer i å ødelegge arven etter republikkens grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk.

– I dag brukes begrepet om ting som ikke finnes. Qanon mener det er en dypstat i USA, med folk fra etterretning, politikk og militære, og at det er de som egentlig styrer. Ifølge mange Qanon-tilhengere er det en kobling mellom dypstaten og dem som ofrer barn.

– Bør vekke uro

Et vell av konspirasjonsteorier blir presentert på låvemøtet 22. januar. Dette er vanlig i miljøet, ifølge Didrik Søderlind.

– Hvis du prøver å få alle påstandene til henge sammen, går du deg bort. Typisk for disse miljøene er at de kan sjonglere mange motstridende teorier samtidig. Et berømt studie av konspirasjonsteorier viste at de som er åpne for å tro at prinsesse Diana ble myrdet fordi hun skulle gifte deg med en muslim, også er mest åpne for at hun ennå lever.

Selv om det ikke mange til stede på låven til Hans Kristian Gaarder, mener Søderlind at miljøet bør vekke uro.

– Det er ufarlig så lenge det er marginalt. Men det blir et problem når folk dør fordi noen derfra nekter å vaksinere seg eller følge smittevernrutiner.

«Analysekunstner»

På låvemøtet for litt over tre måneder tar en av deltagerne kontakt med kveldens vert.

– Vi lærte så mye av deg på så kort tid, sier kvinnen.

– Ja, vi trenger våre felles analysekunster, svarer Gaarder.

Familien til Hans Kristian Gaarder er blitt informert om at VG publiserer denne artikkelen.