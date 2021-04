Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Foto: NTB

Spedbarn innlagt på sykehus med skader – foreldrene siktet

Politiet ber om varetektsfengsling av mor og far etter at spedbarnet deres ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge denne uka. Foreldrene i 30-årene erkjenner ikke straffskyld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Barnet, som er noen måneder gammelt, er innlagt på sykehus på grunn av skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold. Politiet er i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring. Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Foreldrene erkjenner ikke straffskyld.

– De søkte selv helsehjelp. Så ble barnet innlagt på sykehus og tatt under behandling. Det var sykehuset som varslet politiet, sier Strand til VG.

– Kan du si noe mer om barnets tilstand?

– Nei, ikke noe mer enn at det er alvorlige skader.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Foreldrene er siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette, straffeloven § 282, jf. § 15. Påtalemyndigheten begjærer 2 uker varetekt, og det skal være rettsmøter kl. 10 og 11.

Politiet etterforsker nå om skadene skyldes vold. Det gjennomføres nå avhør, rettsmedisinske undersøkelser, ransaking og gjennomgang av beslag.

– Vi utelukker ikke at skadene kan skyldes uhell, ulykke eller sykdom. Det er en del av etterforskningen, sier Strand til VG.

Ifølge Nordlys er foreldrene er i 30-årene og kommer fra Troms. De er ikke kjenninger av politiet fra før av, skriver avisen.

Rettelse: VG skrev først i tittelen at «spedbarn var innlagt på sykehus etter voldsskader - foreldrene siktet». Dette ble senere rettet til «spedbarn innlagt på sykehus etter skader - foreldrene siktet». Dette ble rettet i saken 30.04.21 klokken 09.55. 10.06 ble tittelen endret til «Spedbarn innlagt på sykehus med skader - foreldrene siktet». Politiet opplyser at de er i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring.