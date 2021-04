Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Foto: NTB

NRK: Spedbarn innlagt på sykehus etter skader – foreldrene siktet

Politiet ber om varetektsfengsling av mor og far etter at spedbarnet deres ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge denne uka. Foreldrene i 30-årene erkjenner ikke straffskyld, skriver NRK.

– Barnet, som er noen måneder gammelt, er innlagt på sykehus på grunn av skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold. Politiet er i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring. Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Det var NRK som først omtalte saken.

Politiet etterforsker nå om skadene skyldes vold. Politiet gjennomfører nå avhør, rettsmedisinske undersøkelser, ransaking og gjennomgang av beslag.

Ifølge Nordlys var det foreldrene selv som oppsøkte Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) med spedbarnet sitt. Foreldrene er i 30-årene og kommer fra Troms, og er ikke kjenninger av politiet fra før av, skriver avisen.

De er nå siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette, men erkjenner ikke straffeskyld.

– Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier Strand videre til NRK.

Ifølge kanalen bistår Kripos Troms politidistrikt i etterforskningen.

