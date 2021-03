FIKK BREV: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet. Foto: Trond Solberg, VG

AUF-rapporten: Ber Ap-ledelsen ta grep i hemmeligstemplet brev

Aps partisekretær Kjersti Stenseng bekrefter overfor VG at hun har mottatt et hemmeligstemplet brev fra kontrollkomiteen i Trøndelag Ap, der det varsles om hendelser som de mener kan være straffbare.

I går trykket VG utdrag av en konfidensiell rapport fra kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti. I rapporten hevdes det at det finnes en «fryktkultur» i den lokale avdelingen av ungdomspartiet AUF.

Nå bekrefter Aps partisekretær Kjersti Stenseng overfor VG at hun har mottatt et brev stemplet «Fortrolig», der den lokale kontrollkomiteen går enda lenger i sin omtale av det de mener er kritikkverdige forhold i AUF i fylket.

VG har mottatt en kopi av brevet fra kilder. Der trekkes det blant annet fram en hendelse som kontrollkomiteen mener kan være et lovbrudd.

AUF er Norges største ungdomsparti med rundt 10.000 medlemmer, og mange blir senere aktive i Arbeiderpartiet. Trøndelag AUF er organisasjonens største og mektigste fylkeslag.

Påstander om utfrysing og bilder

Brevet er stilet til «partikontoret ved partisekretær» og lister opp ti forhold kontrollkomiteen mener Ap-ledelsen på Youngstorget i Oslo bør ta tak i.

Sakene som presenteres dreier seg om påstander om:

Utfrysing av enkeltpersoner fra AUF.

Grunnløse beskyldninger om å stjele penger fra parti-kassa og trakassering.

Skjev fordeling av ressurser mellom ungdomskandidater under en valgkamp.

Enkeltpersoner som «tatt seg til rette» og har en oppførsel som ikke er forenelig med retningslinjene.

Medlemsjuks fra AUF, som er omtalt i en egen rapport fra den samme kontrolkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti.

At unge jenter på samling i AUF blir skjenket fulle og tatt bilder av.

«Dette er ikke bare et grovt brudd med våre egne retningslinjer, men kan også være et lovbrudd.», skriver Kontrollkomiteen om skjenkingen og at bilder av jentene senere skal ha blitt delt med uvedkommende.

Komiteleder Olav Huseby har ikke besvart gjentatte henvendelser fra VG. I rapporten står det:

«Kontrollkomiteen vil anbefale partikontoret å ta kontakt med de tillitsvalgte som navngis i sakene og undersøke hva som skjedde, og deretter følge opp sakene etter gjeldene regelverk.»

Varsler oppfølging

Flere av disse sakene er allerede håndtert, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG, men hun vedgår også at det er forhold i brevet som vil utløse ny oppfølging.

– Jeg har fått en tilbakemelding fra kontrollkomiteen med noen konkrete saker, disse har jeg besvart. De fleste av tilbakemeldingene fra kontrollkomiteen ligger tilbake i tid og var kjent fra før og er fulgt opp, sier Stenseng til VG.

– Det som trengs av videre oppfølging vil følges opp i henhold til våre vedtekter og retningslinjer, sier Stenseng.

Hun svarer ikke på hvilke av sakene som nå vil kreve ytterligere oppfølging.

– Vi jobber tett sammen med AUF både sentralt og i Trøndelag for å bygge god partikultur og for at det skal være trygt å være medlem i både AUF og Arbeiderpartiet, sier Stenseng.

Lokal rapport

Trøndelag Ap har selv de siste årene har vært preget av konflikter, varsler om seksuell trakassering og maktkamp.

I kontrollkomiteens rapport til styret i fylkeslaget gjengis ordrette påstander om interne forhold i AUF, blant annet fremkommer det beskyldninger om mobbing, medlemsjuks, manipulasjon og fotografering av sterkt berusede unge medlemmer i undertøy, beskyldninger om å stjele penger fra AUF og gjentatte personangrep.

I rapporten fremgår det ikke noen imøtegåelse til opplysningene fra AUF lokalt eller sentralt. AUFs generalsekretær Sindre Lysø sa tirsdag til VG at de ikke var kjent med at rapporten ble laget og reagerte sterkt på fremgangsmåten.

– Vi kommenterer aldri interne varslingssaker, og kan ikke gå inn på varsler som er håndtert tidligere, sa Lysø til VG.

Leder beklaget

Rapporten har lekket til flere medier, som det siste døgnet har trykket utdrag og konfrontert Ap-folk og AUF-ledelsen med opplysninger som fremkommer. I kveld sendte fylkessekretær Jan Thore Martinsen i Trøndelag Ap ut en beklagelse fra lederen i Trøndelag Arbeiderparti, Ingvild Kjerkol.

«Trøndelag Arbeiderparti beklager på det sterkeste at dokumenter med sensitive personopplysninger lekkes. Det er brudd på våre vedtekter. Kun personer som har saklig grunn for å kjenne saken eller som er involvert i behandlingen av saken, enten som part eller saksbehandler, skal kunne få informasjon om sakens innhold.»

Martinsen henviser VG til leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, som ikke ønsker å besvare VGs spørsmål om innholdet i brevet.

– Konkrete saker fra kontrollkomiteens arbeid er sendt til partiet sentralt i tråd med våre vedtekter og særskilte retningslinjer for arbeid mot trakassering, sier Kjerkol.

I beklagelsen peker Trøndelag Ap nå på hovedkontoret i Oslo:

«Konkrete saker fra kontrollkomiteens arbeid er sendt til partiet sentralt i tråd med partiets vedtekter og særskilte retningslinjer for arbeid mot trakassering. All videre behandling av dette vil initieres av partiet sentralt.»