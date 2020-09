TOMT: Resepsjonen på Atlantic Hotell i Sandefjord, fotografert mandag denne uken. Foto: Bringedal, Terje

Presser regjeringen – sier nei til avgiftshopp på reiseliv

Regjeringen vil øke momsen på reiseliv tilbake til 12 prosent fra 1.november. Ap, Sp og SV blankt nei, men trenger støtte fra Frp for å avvise forslaget i Stortinget.

Nå nettopp

Da corona-tiltakene traff reiselivet og transportsektoren med full kraft i vinter, var avgiftslettelser en del av tiltakene fra Stortinget:

** Moms på reiseliv og transport ble satt ned fra 12 til seks prosent fram til 1.november.

** Flyseteavgiften ble midlertidig avskaffet ut oktober måned.

Nå vil regjeringen ha disse avgiftene opp igjen til «normalt» nivå fra 1.november.

Hån mot reiselivet

– Arbeiderpartiet vil gå imot dette. Det er ikke prisene som gjør at belegget på hotellene i Norge er på et elendig nivå. Å gjeninnføre normal momssats nå er en hån mot hele reiselivsnæringen og de politiske løftene om forutsigbarhet for den næringen som sliter hardest, sier Åsunn Lyngedal Ap’s talsperson i reiselivssaker.

Senterpartiet er helt enig med Ap:

– Å doble avgiftene på transport og hotellrom, er ekstremt uklokt. Dette er en ubyråkratisk ordning som treffer bransjer i krise med en eneste gang, Dette er et utrolig dårlig tidspunkt å ta avgiftene tilbake til gammelt nivå nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Ap vil heller ikke ha tilbake flyseteavgiftene allerede nå i høst:

– Nei nei. Det går ikke. Folk i distriktene trenger flytilbudene. Der er altfor tidlig å kutte ut lettelsene, sier Lyngedal.

les også Ble permittert i vår: - Frykter det verste

SV støtter flyavgift

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, sier at partiet vil støtte regjeringens forslag om å ta flyseteavgiften inn igjen fra 1.november.

Men SV går langt i å støtte Ap og Sp og avviser å sette opp momssatsen igjen allerede nå i høst:

– Jeg er bekymret for totaliteten av virkemidler som fjernes nå. Det er lite målrettet, samtidig som også kompensasjonsordningen fjernes nå, og mange sliter fortsatt, skriver Kaski i en tekstmelding til VG.

les også Devold: - Dette må hotellene og restaurantene få for å overleve

Næringsminister Iselin Nybø og distriktsminister Linda Hofstad Helleland holdt pressemøte på operataket i Oslo mandag. Foto: Heiko Junge

– Lite målrettet

Regjeringen kom med forslaget om å fjerne de to avgifts-unntakene i krisepakken for reiselivsnæringen som ble næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) presenterte på mandag.

Regjeringen argumenterer med at avgiftslettelsene skulle være midlertidige:

«Flyselskapenes utfordringer skyldes i hovedsak manglende inntekter og svak likviditet. Å oppheve flypassasjeravgiften i ytterligere en periode vil være et lite målrettet tiltak for å avhjelpe flyselskapenes vanskeligheter», skriver regjeringen i forslaget.

Den lave momssatsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

«Det er lite målrettet å støtte virksomheter som har

økonomiske problemer som følge av koronapandemien gjennom lavere merverdiavgiftssats. Merverdiavgiften er en generell avgift på forbruk. Når forbruket går ned, går også virksomhetens merverdiavgiftsbelastning ned», skriver regjeringen.

les også Statsbudsjettet: Seks milliarder til coronakamp

Ni av ti rom tomme

Både Lyngedal og Vedum rapporterer at de merker ekstremt lavt belegg på hotellene på sine reiser rundt i Norge.

NHOs ferske spørreundersøkelse blant egne medlemmer tyder på at frykten for konkurser og oppsigelser øker.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at hennes fraksjon i Finanskomiteen skal diskutere regjeringens siste krisepakke senere tirsdag.

Publisert: 22.09.20 kl. 14:41

Les også