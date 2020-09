KRIPOS PÅ PLASS: Etterforskere fra Kripos er kommet til Sarpsborg. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Mann i 30-årene siktet for drap i Sarpsborg

En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 50-årene ble funnet død i Sarpsborg onsdag denne uken.

– Det er gjennomført et kort avhør av mannen, hvor han har gitt politiet opplysninger som danner utgangspunkt for nye undersøkelser, opplyser politiadvokat i Øst politidistrikt, Anders Svarholt, i en pressemelding lørdag.

Den drapssiktede mannen stiller seg uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffeskyld, ifølge politiadvokaten.

Mannen er fra Sarpsborgsområdet, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett lørdag. Fengslingsmøte vil gå som kontorforretning uten at mannen selv er tilstede.

Onsdag denne uken fikk politiet melding om at en død person i en leilighet. Det var en person med relasjon til den avdøde mannen i 50-årene som meldte fra. Da politiet kom leiligheten, var det tydelig for politiet at den livløse personen hadde vært død en stund.

– Politiet gjennomførte fredag kveld og natt til lørdag flere tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Disse har ledet til at vi fredag kveld pågrep og siktet en mann i 30-årene for drapet på avdøde, opplyser Svarholt videre.

Bekjente

Den siktede mannen og avdøde er ifølge politiet bekjente, uten at politiet ønsker å gå nærmere inn på type relasjon på nåværende tidspunkt.

– Saken er etterforsket siden 23. september. Vi har dannet oss et bilde av avdøde og miljøet rundt ham. Basert på det er det viktig å si at ingen trenger å føle seg utrygge Sarpsborg, har politiadvokaten tidligere sagt til VG.

Svarholt opplyser i pressemeldingen at politiet planlegger å foreta nye avhør av den siktede mannen mot slutten av uken.

– De pårørende er orientert om utviklingen og det er begjært oppnevnt bistandsadvokat for familien, legges det til.

Død i flere dager

Den avdøde mannen i 50-årene skal ha ligget død i leiligheten sin i flere dager da politiet fant ham onsdag.

– Da politiet kom til leiligheten var det helt opplagt at avdøde hadde vært død en stund, da mener jeg flere dager. Noe nærmere tidsangivelse enn det kan jeg ikke gi på det nåværende tidspunkt. Det er en del av det vi forsøker å kartlegge nå, uttalte Svarholt til NTB fredag.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at mannen hadde skader forenlig med drap, men politiet avventer nå den endelige obduksjonsrapporten.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:45 Oppdatert: 26.09.20 kl. 12:57

