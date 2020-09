EKTE: «Hæren og Den norske Atlanterhavskomité» er arrangør av konferansen som strømmes via Facebook Live. Over 900 er interessert. Dette er den ekte Facebook-siden. Foto: Skjermdump

Forsvarsmøte forsøkt kapret på Facebook

Et digitalt toppmøte om hvordan coronapandemien påvirker landforsvaret, blir forsøkt kapret på Facebook.

– Noen ønsker å undergrave troverdigheten vår, sier talsperson for Hæren, major Erik Skomedal.

Neste uke går «Army Summit 2020» av stabelen. Det er et toppmøte for ansatte i Forsvaret, politikere, diplomater, forsvarsindustrien og næringslivsaktører i inn- og utland.

Arrangør er Hæren i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité, og de ville streame konferansen live på et Facebook-arrangement.

Men en ukjent aktør har «klonet» Facebook-eventet for å lokke til seg interesserte.

FALSK: «Around the Air Force» er ikke den riktige arrangøren. Merk også null interesserte. Foto: Skjermdump

Ekte – og falske

Et søk på Facebook på «Army Summit 2020» gir flere treff:

«Army Summit 2020 – Landpower Past the Pandemic» har foto av en maskert og bevæpnet soldat øverst, med Hæren og Atlanterhavskomiteens logoer i bildet.

911 personer har svart, det fremgår at arrangementet er Facebook Live og offentlig. Det er den «ekte» Facebook-siden.

Neste treff heter bare «Army Summit 2020» og er en «Online event». Bildet og logoene er de samme, arrangør er tv-nettverket «Around the Air Force». Ingen har tenkt seg dit.

Denne siden er falsk.

Tredje treffet er likt det foregående og har også null interesserte, men nå er arrangøren tv-nettverket «Army Summit 2020». Dette «tv-nettverket» har også en egen Facebook-side.

Arrangementet og siden til «tv-nettverket» er også falske.

INNLEDER: Tidligere forsvarsminister i USA Jim Mattis - her sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i 2017 - innleder på norske «Army Summit 2020» neste uke. Foto: NATO

Generalmajor Lars Lervik, som er sjef for Hæren, vil ikke spekulere i motivet.

– Vi har tunge bidragsytere som vil komme med betydningsfulle budskap om hvordan hæren og forsvaret kan utvikles nasjonalt og sammen med våre allierte, sier Lervik.

Den tidligere amerikanske generalen Jim Mattis, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er blant innlederne på «Army Summit 2020».

Mattis (70) er generalen som trakk seg som forsvarsminister i Trumps regjering i 2018. Også sjefene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret er blant innlederne, foruten statsrådene.

HÆRSJEF: Lars Lervik (midten), den gang han var sjef for Brigade Nord, sammen med sersjantmajor Morten Frosland (t.v.) og sjefsersjant Mats Randers under en øvelse i Bardu i 2019. Foto: Gisle Oddstad

– Viktig å være åpne

– Oppfatter du kapringsforsøkene som en trussel mot arrangementet, Lervik?

– Mer som et forsøk på å undergrave troverdigheten til dem som er med og hva de sier.

– Kan resultatet bli mindre åpenhet fra Forsvarets side?

– Nei, dette viser hvorfor det er viktig at vi er åpne. For å unngå stemmene som ikke sier hvem de er og hvor de kommer fra, tar vi ordet på et heldigitalt, åpent arrangement.

Hærsjefen mener kapringsforsøkene viser den nye militære hverdagen, der soldater må håndtere utfordringer i grensesnittet mellom det fysiske og det virtuelle domene.

Vet ikke hensikten

– Vi oppdaget kapringsforsøkene 9. september, sier major Eirik Skomedal.

Det første Hæren gjorde, var å stoppe dem som hadde godtatt å stå som medarrangør på det falske arrangementet, nemlig Den norske Atlanterhavskomité.

– Også de offisielle Facebook-profilene til Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret var spurt om å være medarrangør på det falske arrangementet, sier Hærens talsperson.

Hæren vet ikke hvem som prøver å kapre konferansen – eller hvor brukeren befinner seg.

– Noen prøver å få et publikum som normalt ville fulgt konferansen fra våre sider, inn i sine kanaler for å oppnå noe etter sin hensikt. Hvorfor vet vi ikke, sier Skomedal.

Avvikles som planlagt

Hæren har varslet Facebook, uten at det har gitt resultater.

– En del brukere har vist interesse for de falske sidene. Vi har klart å stoppe noen av dem de siste ukene, men sidene kommer de opp igjen og igjen, sier Skomedal.

Kapringsforsøkene får ikke konsekvenser for avviklingen av konferansen. De som vil delta, må opprette bruker med navn, e-post, organisasjon og stilling før de får en lenke til møtet.

– Men vi vil være bevisst at noen prøver å påvirke oss og vi vil være ekstra på vakt før og under arrangementet, sier Hærens talsperson Erik Skomedal.

– Paddehatt-klasking

Kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Kjell Grandhagen, sier han sliter med å se at det kan være politiske motiver bak kapringsforsøkene. Han tror hensikten er vinning.

– På tilsvarende arrangementer ser vi at kriminelle ser sitt snitt til å raske til seg lettjente penger, ved å etablere en mellomstasjon og knytte til en betalingsfunksjon, før de ruter interesserte videre til det virkelige og gratis arrangementet, sier Grandhagen.

Han mener falske profiler er en utfordring ved sosiale medier.

– Det blir litt paddehatt-klasking. Får du slått ned en falsk profil, spretter en ny opp veldig raskt. Dette er en systemsvakhet ved sosiale medier, sier kommunikasjonssjef Grandhagen.

Cyberforsvaret skal blant annet beskytte Forsvarets sambands- og IKT-systemer mot digitale trusler og cyberangrep.

PS! Paddehatt betyr sopp, ifølge Språkrådet - og ordet kommer av at man trodde padder holdt til under sopper.

Publisert: 22.09.20 kl. 08:53

