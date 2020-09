HJEMME: Trygve Slagsvold Vedum vokste opp i et Venstre-hjem på Ilseng i Stange. Men nå er både faren og ham selv trygt plassert i et annet parti. Foto: Fredrik Solstad, VG

Sp-Vedum: Venstre fjerner seg mer fra vanlige folk

GARDERMOEN (VG) Sp-leder og EU-motstander Trygve Slagsvold Vedum mener Venstre fjerner seg «stadig mer fra vanlige folk» etter sitt ja til norsk EU-medlemskap.

– Venstres ja til EU er et brudd på den tradisjonen som Venstre har stått i. Venstre er jo historisk sett et folkestyre-parti. Nå har de klart å gi fra seg den norske selvråderetten. Partiet fjerner seg stadig mer fra vanlige folk, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG etter at han har fulgt med på EU-debatten på Venstres landsmøte søndag.

Trygve Slagsvold Vedums far, Trond Vidar Vedum, var Venstre-mann. Sp-lederen har vokst opp i et Venstre-hjem. Der var et soleklart nei til EF regelen for både far og sønn i huset, som begge nå er medlemmer i Senterpartiet.

Vedum gir likevel uttrykk for at han bryr seg om Venstre.

– Partiet er med helgens vedtak i ferd med å gi fra seg råderetten over våre naturressurser. Nå kan vi jo Norge styre dette selv, og det er det viktig at vi fortsatt gjør. Men det er visst ikke Venstre så opptatt av lenger, sier Vedum. Han høres skuffet ut over regjeringspartiets EU-vedtak.

Sp-lederen kunne senest i fjor konstatere at nærmest hele Nordkapp Venstre meldte overgang til Senterpartiet. Han tror ikke et EU-ja fra Guri Melby & co. vil øke regjeringspartiets oppslutning i distriktene og Nord-Norge.

HJERTE FOR DISTRIKTENE? Venstres nye leder, Guri Melby, fikk stående applaus også etter sin første tale som partileder under landsmøtets avslutning søndag. Foto: Jil Yngland, NTB

– Jeg tror ledelsen i Venstre har gitt opp mye av Distrikts-Norge. De satser mest på en urban økonomi. De liker nok best å gå på tilstelninger og frokoster hos tankesmien Civita i Oslo sentrum, sier Vedum.

– Klimaminister og EU-tilhenger Rotevatn i Venstre sier jo at han må gå på gangen fremfor å delta i beslutningene når han møter kolleger fra EU?

– Vi må sørge for å styrke de internasjonale avtalene vi har fremfor å bli med i EU. Vi kan ikke gi fra oss råderetten over egen energipolitikk slik vi har sett eksempler på i det siste, svarer Vedum.

Nyvalgt Venstre-leder Guri Melby liker ikke at Trygve Slagsvold Vedum begir seg inn på å analysere konsekvensene av søndagens historiske Venstre-ja til EU-medlemskap.

– Jeg er forsiktig med å analysere andre partier, hva de gjør og hva det fører til. Det bør også lederen i Sp være. Venstre-velgere er nok like sammensatte og forskjellige enten de bor i byen eller på bygda. Jeg vet at det er mange Venstrefolk også i distriktene som er opptatt av europeisk samarbeid. Målet må være å overbevise enda flere der om at Venstres EU-standpunkt er riktig, sier Melby.

Venstre-bonde frykter for jobben

– Du frykter ikke et enda mer urbant preg på Venstre etter ja-til-EU-vedtaket?

– Det som var fint med EU-debatten var at flere distriktsrepresentanter som støttet et ja-til-EU-medlemskap, blant andre Terje Breivik og Alfred Bjørlo som ser at dette vil bidra til flere arbeidsplasser og vil skape et bedre næringsgrunnlag over hele landet.

– Men du hørte også bonden John-Arvid Eik fra Rogaland Venstre som var redd for jobben sin og advarte landsmøtet mot ny Venstre-splittelse etter ja-vedtaket?

– Ja, og nettopp derfor har vi lagt inn premisset om at vi er nødt til å ivareta både landbruk og fisk dersom et EU-medlemskap skal bli bra for Norge, svarer Guri Melby.

Publisert: 27.09.20 kl. 17:53