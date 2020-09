SLÅR TILBAKE: Laila Bertheussen sier at hun ikke har brutt karantenereglene fordi hun har fått påvist antistoffer, og dermed er fritatt fra karantene. Foto: Ane Hem

Bertheussen om karantenebrudd: – Jeg har antistoffer for covid-19

OSLO TINGRETT (VG) Statsadvokaten mener Laila Bertheussen har utvist risikovilje fordi hun angivelig brøt karantenen på Sverigetur i august. – Jeg har antistoffer for covid-19, sier Bertheussen i retten onsdag.

– Jeg hørte i går at jeg gjentatte ganger har brutt karantenen, og at jeg har risikovilje. Som dere vet nå, har jeg antistoffer for covid-19, og dette føyer seg inn i et mønster hvor statsadvokaten ikke hører på det jeg har å si. Det passer ikke inn i hans narrativ om meg, sa en fattet, men opprørt Laila Bertheussen i rettsal 250 onsdag morgen.

Hun sier at hun reagerer sterkt på uttalelsene som statsadvokat Frederik G. Ranke kom med etter rettsdagen i går.

I retten tirsdag ble det forelagt relativt omfattende bevisførsel rundt Bertheussens reiser, til både Spania og Sverige.

I etterkant ble Ranke intervjuet i VG og flere andre medier, hvor han uttalte at aktoratet varslet bydelsoverlegen etter at de hadde oppdaget at Bertheussen ikke hadde vært i karantene i forbindelse med flere turer til Sverige og en tur til Spania.

Nå kan hun derimot fortelle at hun allerede har gjennomgått covid-19, og dermed er fritatt for karanteneplikt ved reiser.

– Jeg kan også si litt mer utfyllende om dette, når jeg fikk covid-19. Jeg har hatt sju antibiotika, jeg tror vi hadde covid-19 i månedskiftet februar/mars. Denne attesten er fra juni, derfor er den på engelsk.

– Skjønte ikke poenget

Forsvarer John Christian Elden sa før onsdagens vitne ble ført at de mener de ble «overrumplet» under slutten av rettsdagen i går.

FORSVARERDUO: Bernt Heiberg og John Christian Elden forsvarer Laila Bertheussen Foto: Tore Kristiansen

– Vi hadde en bevisførsel fra aktoratet om at Bertheussen hadde reist inn og ut av Norge. Vi skjønte ikke hvor poenget var før vi kom utenfor rettssalen, hvor påtalemyndigheten sier at årsaken til at de har bevisført dette, er at hun har brutt karantenereglene, sier han.

Elden leser fra en attest som sier at Bertheussen har fått påvist antistoffer mot det coronaviruset. Man kan få unntak for karanteneplikt i seks måneder dersom man kan bevise at man har hatt covid-19.

– Dette ble hovedoppslag i går flere steder, i stedet for bevisførsel rundt alibi eller ikke alibi, sier Elden.

Forsvarer Elden nevnte ingenting om antistoffer eller gjennomgått covid 19-sykdom da han ble spurt om Bertheussens karantenebrudd i går. Han uttalte da blant annet dette til VG:

– Det er morsomt at aktoratet nå vil gjøre denne saken til en sak om karanteneregler i stedet for angrep mot demokratiet. Men det er bra at hun reiste med så god sporing at PST gir henne et uangripelig alibi for minst tre av postsendingene i denne saken.

Publisert: 30.09.20 kl. 10:01

