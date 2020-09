ARBEIDSKAR: Lars Mamen jobber mot arbeidslivskriminalitet. Foto: Mattis Sandblad

Ber om voksenopplæring til norske bønder

Etter flere VG-saker om utenlandske arbeidere som forteller om underbetaling i jordbruket, ber Lars Mamen om at norske bønder skal få grunnkurs om norsk arbeidsliv. Bondelaget svarer på tiltale.

Mamen leder organisasjonen Fair Play Bygg, som jobber mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen, men også engasjerer seg i andre bransjer.

Han har to konkrete forslag han utfordrer norske politikere på:

– VGs mange saker om sesongarbeidere som forteller om underbetaling i jordbruket denne sommeren, viser at dette åpenbart ikke er enkelttilfeller. Tvert imot, dette er et strukturelt problem. Derfor bør alle bønder som skal ha sesongarbeidere neste år rett og slett få et grunnkurs i norsk arbeidslivsregelverk. Kall det gjerne voksenopplæring, sier han.

Blant arbeiderne som har jobbet for under den lovbestemte timelønnen er Mohammed Khan (45) fra Bangladesh. Etter at VG omtalte saken får han nå likevel pengene han har krav på:

LAV LØNN: På denne åkeren i Lier har bangladeshiske sesongarbeidere fått betalt 63 kroner i timen. Den laveste tillate lønnen i norsk jordbruk er 123 kroner i timen. Foto: Privat

Vil gi informasjon til sesongarbeiderne

Det andre tiltaket Mamen etterlyser, retter seg mot arbeidsinnvandrerne.

– De som importeres til Norge må, på et språk de behersker, få en enkel oversikt over hvilke rettigheter de har. At de skal ha en kontrakt, at det finnes en minstelønn i noen bransjer, at de kan organisere seg i en fagforening. Kort sagt, alt det vi som bor i Norge er klare over.

– Vil det ikke kreve masse ressurser og masse organisering å få til det?

– Egentlig ikke. Det er flere møtepunkter mellom arbeidsinnvandrere og offentlige myndigheter. De må for eksempel registrere seg hos Skatteetaten for å få D-nummer. Da kan de jo få med en liten brosjyre i samme slengen, sier Mamen.

Arbeidsministeren: – Uakseptabelt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller forholdene som har kommet frem i VGs artikler «uakseptable», og sier seg enig med Mamen i at informasjon til de ansatte er veldig viktig.

– I forbindelse med a-krimstrategien i 2019 fikk for eksempel etatene i oppdrag å komme med forbedringer når det gjelder informasjonen som møter både folk som vil jobbe i Norge, men også arbeidsgivere. Dette er etatene igang med, skriver Isaksen i en epost til VG.

Ministeren påpeker også at regjeringen jobber med et lovforslag om å styrke straffebestemmelsene mot arbeidsgivere som begår lønnstyveri.

REAGERER: – Sakene vi har sett om underbetalte jordbærplukkere den siste tiden er rett og slett uakseptable, og viser at kampen mot arbeidslivskriminalitet fremdeles er veldig viktig i Norge, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG. Foto: Krister Sørbø

Bondelaget innfører obligatorisk kurs for bærbønder

Norges Bondelag tenker for sin del i samme retning som Mamen.

– Etter flere oppslag i media og en rapport fra Arbeidstilsynet om utenlandske sesongarbeidere som ikke får betalt i henhold til lovverket, innfører vi et obligatorisk arbeidsgiverkurs for bøndene, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til VG.

Kurset skal sørge for at det ikke er tvil om ansvaret arbeidsgiver har, forteller han. Det blir opp til varemottakerne, som for eksempel Gartnerhallen og Bama, å sørge for at leverandørene deres har gjennomført kurset.

– De fleste bønder i dag har god kunnskap om regelverket og følger det så vidt vi vet opp på en god måte. Men det er viktig å få med alle i bransjen, sier Bartnes når han får spørsmål om hva som er målet med kurset.

– Er det kun mangel på kunnskap som er årsaken til historiene som kommer frem, tror du? Kan det ikke være at noen bønder bevisst prøver å spare penger på å omgå regelverket?

– Jeg kjenner ikke til konkrete tilfeller der noen gjør dette bevisst. Bondelaget tror mangel på kunnskap er den viktigste faktoren her.

I tillegg sier Bondelagets leder at organisasjonen registrerer en tiltakende bruk av mellommenn og -bedrifter for å rekruttere arbeidskraft til jordbruket, slik bonde Marius Egge leide inn et portugisisk firma som igjen leide inn ansatte til å plukke bær for ham.

– Derfor går vi ut med en frarådning av å bruke mellommenn. Hvis man er ansatt direkte hos bonden, har bonden full oversikt selv.

Publisert: 21.09.20 kl. 10:54

