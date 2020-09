UKJENT DØDSÅRSAK: Denne hannbjørnen døde under merking på Svalbard onsdag ettermiddag. Det er ikke klart hva som tok livet av den. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Isbjørn døde under merking på Svalbard

En hannbjørn døde under merking i Wijdefjorden på Spitsbergen onsdag ettermiddag. Torsdag ble den obdusert.

– Vi har rutinemessig opprettet sak på hendelsen, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Isbjørnen døde i forbindelse med isbjørnmerkingen som Norsk Polarinstitutt nå holder på med på Svalbard, ifølge Sysselmannen.

Torsdag ble den obdusert.

Ifølge lokalavisen Svalbardposten er dette den 30. eller 31. isbjørnen som har blitt merket denne høsten.

– Enhver hendelse er en for mye, det synes både vi og forskerne, sier Morten Wedege, Miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard.

Han forteller at det kun har vært to eller tre isbjørndødsfall i forbindelse med forskning de siste ti årene.

– Isbjørnmerking er viktig, for forskerne og for oss. Det er for å skaffe oversikt over hva slags bjørner vi har, hvor mange det er, og hvordan de blir påvirket av klimaendringene, sier Wedege.

Han forklarer at informasjonen de får hjelper Sysselmannen med å forvalte ansvaret de har, både for bjørnene og innbyggerne.

– Vi har en forpliktelse til å ta vare på isbjørnen som art, en art som er særdeles utsatt for klimaendringene. Og vi har en forpliktelse til å sørge for at vi har nok kunnskap om bjørnen til å sikre befolkningen her på Svalbard, forklarer miljøvernsjefen.

Etterforsker saken

Når man merker isbjørn skyter man den med bedøvelsesgevær før man merker den. En veterinær skal alltid være tilstede, opplyser Wedege.

Hva som har skjedd med hannbjørnen som nå er død, er for tidlig å si noe om.

– Det vil ta en god stund før vi vet hva dødsårsaken er. Flinke folk fra Veterinærinstituttet kastet seg rundt og fløy inn fra Tromsø for å hjelpe oss med obduksjonen, sier han.

Sysselmannen har rutinemessig opprettet etterforskning av saken.

