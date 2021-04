FJERNER BILEN: Søndag kveld er mannskaper fra Skiforeningen på stedet for å berge bilen ut av løypene. Foto: Fredrik Solstad

Skulle på hytta – her reddes bilen ut etter over 15 timer i skiløypa

En misvisende GPS førte den unge føreren ut på en 10 kilometer lang bomtur langs skiløypene i Nordmarka. Søndag kveld blir bilen berget ut.

– Vi fikk melding om at en bil sto fast i skiløypa i nærheten av Bislingen i Nordmarka rundt klokken 10 søndag morgen, forteller operasjonsleder Per Solberg til VG.

Da hadde operasjonssentralen fått en telefon fra en politimann ved politidistriktet som var på skitur da han møtte på bilen.

Sjåføren, en mann tidlig i 20-årene og en kvinne sent i tenårene skulle ifølge operasjonslederen en tur på hytta da GPS-en i bilen førte dem inn i skisporet. Ifølge opplysninger føreren ga til politiet startet turen en gang natt til søndag.

– Vi holdt på å le oss i hjel. Det var det mange som gjorde, sier en VG-tipser som kom over bilen da han var ute på skitur i området i 10-11-tiden søndag formiddag. Da var det ifølge tipseren «et fantastisk skiføre».

Bilen hadde derimot kjørt seg helt fast i snøen.

HER STOPPET BILEN: Ved parkeringsplassen på Svartbekken (1) ble asfalt byttet ut med skispor, en gang i løpet av natt til søndag. I nærheten av «Bislingen» (2) treffer løypemaskinføreren på den fastkjørte bilen rundt klokken 06.00 søndag morgen. Bilen har da kjørt omtrent 10 kilometer i skiløypene. Foto: Kart: Skiforeningen, Grafikk: Kenneth Lauveng

Her gikk turen

Rundt klokken halv seks søndag morgen startet løypekjører Lars Guldbrandsen løypemaskinen ved parkeringsplassen på Svartbekken. Denne dagen var løypene ikke som de pleier. Midt blant skisporene gikk to tydelige hjulspor bortover i snøen.

Omtrent en halv time og ti kilometer senere får løypekjøreren et syn han neppe vil glemme med det første.

– Jeg tenkte først at det var en hytteeier som var freidig, sier Gulbrandsen til VG.

Da han kom nærmere fikk han kontakt med de to i bilen. Da det ble klaret at det var lite Gulbrandsen kunne gjøre, kjørte han videre på ruten. Løypeføreren sier han aldri har opplevd noe lignende på sine over syv år som løypekjører.

Politiet har anmeldt mannen i 20-årene for ulovlig ferdsel i utmark, opplyser operasjonsleder Solberg.

– Patruljen på stedet har dokumentert det som har skjedd med foto og fått forklaring fra involverte. Så får etterforskningen vise de konkrete detaljene, sier Solberg.

Ble reddet ut av Røde Kors

Ved ti tiden ble også Røde Kors kontaktet forteller korpsleder for Lunner Røde Korps hjelpekorps, Roar Blyverket.

– Vi valgte å sende en patrulje dit da vi fikk høre at de hadde sittet i bilen siden i natt. Det begynte da å bli mange timer, så vi tenkte det var fint å se hvordan de hadde det.

Blyverket forteller at det var kuldegrader i området og hardt skiføre natt til søndag.

– Patruljen ble møtte to personer som var sultne og tørste. Vi fikk gitt dem mat og drikke.

De to som var i bilen ble med patruljen tilbake og har siden oppholdt seg i nabobygda Harestua, sier Blyverket.

En litt lattermild korpsleder må også innrømme å aldri ha sett lignende tidligere.