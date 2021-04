KULTURLÅVE PÅ LANDET: Hans Gaarder bodde i landlige omgivelser i Gran kommune. Palmehelgen hadde han invitert til et arrangement i låven. Foto: Tore Kristiansen

Kvinne i 70-årene død med corona - deltok på låvemøte hos avdød coronafornekter

Nok en person er død etter et arrangement på låven til coronafornekter Hans Kristian Gaarder i Gran kommune.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kvinnen i 70-årene som søndag ble funnet død i sin bolig, fikk i etterkant påvist smitte ved en hurtigtest.

– Vi har fått bekreftet fra kvinnens pårørende at hun har vært syk med luftveissymptomer. Hun har ikke tatt koronatest før hun døde, opplyser kommuneoverlege i Gran kommune, Are Løken, i en pressemelding.

les også Kjent coronafornekter døde med coronasmitte

Kommunen opplyser at familien til kvinnen søndag har sendt ut en pressemelding, hvor de skriver at de er kjent med at kvinnen deltok på et arrangement til coronafornekter Hans Gaarders i påsken.

– Fra før av var vi klar over at hun var skeptisk til både vaksiner og til den offentlige informasjon om covid-19. Det var likevel nytt for oss at hun var involvert i dette miljøet. Vi som er pårørende deler ikke de samme oppfatningene om pandemien og synes det er svært trist at hun nå er død og ikke ønsket å ta imot helsehjelp, skriver familien i pressemeldingen.

Flere kommuner rammet

Coronafornekter Gaarder ble funnet død tirsdag denne, og det ble i ettertid bekreftet at han var smittet av viruset. Han skal ha hatt symptomer i en til to uker før han døde, uten å søke helsehjelp.

26. mars avholdt han et arrangement hjemme på eiendommen sin, og kommunen har ment at rundt et tyvetalls personer deltok på dette. VG skrev tidligere denne uken at smittesporingen har vært krevende, fordi de ikke får riktig informasjon og fordi personer som skal ha deltatt på arrangementet ikke melder seg.

Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune. Foto: Gran kommune

– Vi regner med at det er fire-fem personer som smittet i forbindelse med samlingen 26. mars . Sekundært til det er cirka fem personer som er smittet, opplyser kommuneoverlege Løken til VG søndag kveld.

Løken sier at utbruddet nå har smittede i Oslo og tre, fire kommuner i Viken fylke.

Anmelder mandag

Han sier at kommunen følger opp tips som de får i forbindelse med smittesporingen, og at det setter folk i karantene. Løken sier at de mener at det ikke har vært et veldig stort omfang av deltakere på arrangementet.

– Antall personer som var tilstede er et sted mellom sju og ni, så det var ikke et stort arrangement. På det tidspunktet var det forbudt å delta på arrangementer, så vi kommer til å anmelde dette på mandag, så blir det opp til politiet å iverksette etterforskning, sier Løken.