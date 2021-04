BÅTSFJORD: Ordfører Ronald Wærnes (Sp). Foto: Janne Møller-Hansen/ kommunen

Ordførere om gjenåpningen: − Kjempetrasig at planen ikke skiller

Ordførere ønsker en hånd på roret, når kursen settes mot et åpnere Norge: – Det er et slags tillitsbrudd at det ikke gis rom for mer lokal styring, sier Båtsfjord-ordføreren.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den lille kystkommunen lengst nord og øst i Norge har hatt ni smittetilfeller. Ronald Wærnes (Sp) mener de skulle fått bestemt mer under gjenåpningen.

– Jeg synes det er kjempetrasig at regjeringens plan ikke skiller mellom regioner med ulik smitteforekomst. Det er rett og slett for dårlig, sier Båtsfjord-ordføreren til VG.

Han sier at kommunen gang på gang har vist at de er på alerten overfor smittefare.

– Det er rett og slett ikke greit at vi ikke får myndighet til å styre vår egen utvikling. Det er merkelig at en borgerlig regjering skal være såpass sosialistisk, sier Wærnes.

Han synes det er fint at Erna Solberg & co. har en plan.

– Tankene er spenstige. Men det kan fort bli mye skuffelser for folk i Oslo og Viken, som vel har 80 prosent av smittetilfellene. For dem tror jeg planen er for optimistisk, sier Wærnes.

LEKA: Ordfører Elisabeth Helmersen (Ap). Foto: Odin Jæger, VG

– For en streng linje

Leka lengst nord i Trøndelag er blant de tolv kommunene som ikke har hatt smitte. Likevel roper ikke ordføreren opp om lokale tilpasninger av tiltaksnivået.

– Jeg er for en streng linje, til vi er sikre på at vi kan åpne og forbli åpne. Vi må ikke ta unødvendige sjanser, slik at vi må stenge igjen og igjen, sier Elisabeth Helmersen (Ap).

For kommuner som vil ha strenge tiltak blant annet for å hindre importsmitte, mener hun det hjelper at de nasjonale føringene er strenge.

– Bedriftene som er rammet hos oss, er basert på utenlandsk fisketurisme. Overfor dem har kommunen stilt opp med penger, for de har hatt veldig lite å hente fra staten.

RØROS: Isak Veierud Busch (Ap). Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Slitasjen er stor

På Røros skjønner ordføreren at det er vanskelig å datofeste gjenåpning.

– Når påsken er over og mobiliteten i befolkningen lavere, skulle jeg ønske meg at vi hadde hatt større rom for lokale tilpasninger, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap).

Han mener at det i en liten kommune som knapt har hatt smitte, virker meningsløst at skolebarn som går i samme klasse, ikke kan være sammen på fotballbanen.

– Slitasjen er stor. Det er viktigere enn noen gang at tiltakene står i forhold til det faktiske smittetrykket, for at folk skal være lojale og praktisere godt smittevern, sier Busch.

TYNSET: Merete Myhre Moen (Sp). Foto: Kollega

– La oss få ansvar

En time sørover langs fylkesvei 30 skulle også ordfører Merete Myhre Moen (Sp) på Tynset ønske at kommunen fikk bestemme mer selv, når inngripende tiltak skal lettes.

– Jeg føler veldig med barn og unge, som har tatt mye av belastningen. Overfor dem har tiltakene vært for strenge, i grisgrendte strøk som er mindre utsatt for smitte.

Moen sier at kommunene er godt rustet til å iverksette strakstiltak, om smitte kommer ut av kontroll.

– Vi har bevist at vi kan ta stort ansvar. Så la oss få det, sier Tynset-ordføreren.

LUND: Magnhild Rita Eia (Sp). Foto: Kommunen

– Respekten minker

Lengst sør i Rogaland fremholder ordfører i Lund Magnhild Eia sin respekt for faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og mener iverksatte tiltak har vært nødvendige.

– Men jeg håper de nasjonale tiltakene blir lempet på ganske snart, slik at det blir mer opp til lokale myndigheter å sette inn forskrifter hensyntatt smittesituasjonen, sier Eia (Sp).

Hun mener det ikke er grunnlag for de inngripende foranstaltningene som rammer barn og unge, breddeidretten, arrangementer og samlinger også i utkantkommunene.

– Det er noe med trøttheten. Respekten for å følge med og være lojale, minker når det ikke blir forholdsmessighet mellom smittetrusselen og realitetene, sier Lund-ordføreren.

SOKNDAL: Jonas Andersen Sayed (KrF). Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Annerledes med mutanter

I nabokommunen Sokndal synes ordføreren at Erna Solbergs gjenåpningsplan er grei.

– En trinnvis åpning er bedre enn urealistiske datoer, som bare kan skuffe oss enda mer, sier Jonas Andersen Sayed (KrF).

Han har stor tillit til vurderingene som sentrale helsemyndigheter har gjort så langt.

– Med nye mutanter er situasjonen blitt annerledes. Også små plasser som tidligere har hatt mindre smitte, har fått store utbrudd, påpeker Sokndal-ordføreren.

Sayed mener det er viktig at folk fortsatt forstår at de må følge smittevernreglene:

– I bunn og grunn bestemmer smittetallene mer enn regjeringen ...