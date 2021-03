Frykter mange elever mister gym

USIKKER FREMTID: Det er uklart hvilken plass gym skal ha i fremtidens skolehverdag. Foto: Thomas Brun

Kunnskapsminister Guri Melby vil prioritere matte, norsk og engelsk som obligatoriske VGS-fag. Hva som skjer med kroppsøving er derimot usikkert. – Dårlig signal, sier Rødt-politiker.

Regjeringens skole-reform for videregående har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Kunnskapsminister Guri Melby foreslår slanke antall obligatoriske fag ned til matte, engelsk og norsk, i tillegg til et såkalt «fag for fremtiden». Dette skal romme de tradisjonelle fagene samfunnsfag, historie og naturfag.

Flere lærere reagerte med frustrasjon, og Melby tok til Facebook for å beklage hvordan hun ordla seg.

Hva som skjer med kroppsøvning er imidlertid uklart, noe som bekymrer kommunestyrerepresentant for Rødt i Stavanger, Mímir Kristjánsson.

– Kroppsøving, eller gym, er et av fagene som står i fare for å forsvinne dersom man får flere valgfrie fag. Vi har et behov for god folkehelse i landet, og de man kan tenke seg velger bort gym-faget er ofte de som trenger aller mest å få trent to ganger i uken, sier Kristjánsson til VG.

KRITISK: Mímir Kristjánsson er ikke imponert over Regjeringens reform. Foto: Berit Roald / NTB

Han påpeker også at gym som skolefag i videregående skole i dag står ganske alene.

– Dette er det eneste obligatoriske praktiske faget. Nå har det vært lovtaler, festtaler og fandens oldemor om mindre teori og mer praksis i skolen i mange år, og så har vi ETT valgfritt praktisk fag, og det skal da bli valgfritt, slik Melby legger opp til nå.

Tror ikke alle vil velge gym

Kristjansson mener vi ikke må kimse av betydningen av gym i videregående skole.

– Dette er et dårlig signal å sende for de som trenger en praktisk pustepause fra en veldig teoretisk og akademisk hverdag, sier han.

– Men de som trenger den pustepausen vil jo fremdeles kunne velge å ha gym?

– Jo, men det er ikke alle de som trenger det som nødvendigvis velger det. Folk vil ha gode karakterer, og noen har kanskje dårlige karakterer i gym og prioriterer da de akademiske fagene. På samme måte som at praktikere tvinges gjennom enormt mye teori i skolen, så bør teoretikerne tvinges gjennom bitte litt praksis i skolen, mener Kristjansson.

Uavklart

Kunnskapsminister Guri Melby (Venstre) svarer med å si at alle muligheter nå vurderes.

– Denne typen vurderinger vil være en del av den prosessen vi foreslår å sette i gang, nemlig å utrede fag- og timefordelingen, sier hun om kritikken fra Rødt-politikeren.

– Hvilke alternativer finnes det for kroppsøvingsfagets fremtid, slik dere ser det?

– Det regjeringen nå har startet er en prosess hvor vi skal se på fag – og timefordeling. Når en elev på studiespesialiserende møter en skolehverdag hvor 70 prosent er lagt inn i fellesfagene, er det ikke så rart at tilbakemeldingen er liten valgfrihet og manglende dybdelæring.

Hun forsøker også å berolige dem som er bekymret for gymmens fremtid.

– Det eneste regjeringen har sagt, er at fagene matematikk, norsk og engelsk er noe alle skal ha, og at antall fellesfag skal ned. De fagene som ikke lenger blir fellesfag, forsvinner ikke. Det er heller ikke slik at elever ikke kommer til å velge dem. Fagene vil fortsatt være programfag i VGO, med større rom for fordypning og mer motiverte elever som har valgt fagene selv, sier hun.