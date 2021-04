MANGE ENSOMME I STORBYEN: Sosialbyråd Rina Mariann Hansen mener osloborgere må bidra til å gjøre hovedstaden til en by der folk føler tilhørighet og fellesskap. – Jeg tror vi må bry oss mer i hverdagen, bry oss om hvem som er naboene våre og hvordan de har det, sier hun. Foto: Frode Hansen

Mann funnet død etter ni år: − Veldig trist

En pensjonert mann ble liggende død i ni år før noen fant ham. – I en storby som Oslo er det dessverre mange som lever anonyme og ofte ensomme liv, sier sosialbyråden.

Av Pernille Solheim

– Det er veldig trist å få høre om enkeltmennesker som dør alene uten pårørende som etterlyser dem, skriver sosialbyråd i Oslo Rina Mariann Hansen (Ap) i en e-post til VG.

Lørdag publiserte NRK en sak om en eldre mann som ble liggende død i leiligheten sin i hele ni år før han ble funnet. Mannen var pensjonert og bodde i en blokk øst i Oslo.

Mannen døde i 2011 – av naturlige årsaker. I de ni årene som gikk trodde naboer ifølge NRK at han var på en institusjon eller at han hadde flyttet.

Mannen er ikke alene om å ha blitt liggende uoppdaget i lang tid etter sin død.

Ifølge NRK lå i fjor 27 mennesker i Oslo, Asker og Bærum døde i over syv dager før de ble funnet. I 2019 gjaldt det 32 mennesker – blant dem en kvinne som ble funnet død i sin leilighet på Grünerløkka i Oslo. Da hadde hun ligget der i fem måneder.

FUNNET ETTER FEM MÅNEDER: I juli 2019 ble en kvinne funnet død i sin leilighet på Grünerløkka i Oslo. Da hadde hun ligget der i fem måneder. Foto: Hallgeir Vagenes

– I en storby som Oslo er det dessverre mange som lever anonyme og ofte ensomme liv, noen ganger selvvalgt. Det travle storbylivet gjør kanskje at vi som medmennesker lettere glemmer å bry oss, sier sosialbyråd Hansen.

– Jeg tror vi må bry oss mer i hverdagen, bry oss om hvem som er naboene våre og hvordan de har det. Kanskje spørre litt oftere hvordan det går med dem.

Mellom 2013 og 2017 var det 140 mennesker i Oslo som lå døde i mer enn en uke, ifølge en oversikt Aftenposten lagde i 2018.

Sosialbyråden mener saken viser at alle osloborgere må bidra til å gjøre hovedstaden til en by der folk føler tilhørighet og fellesskap.

– Vi kan alle gjøre vårt for at Oslo skal bli en varmere og mer inkluderende by.

– Pandemien har lært oss noe om hva mangel på menneskelig kontakt i hverdagslige settinger gjør med oss. Kanskje de erfaringene vi gjør oss nå under pandemien gjør at vi som samfunn evner å ta bedre vare på hverandre.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap), hadde ikke anledning til å kommentere saken lørdag.