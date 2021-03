GLAD: Her viser John Berg frem den midlertidige kjøretillatelsen han skal bruke frem til førerkortet kommer i posten. Nå blir det søndagstur med kona. Foto: REMI STRAND

John (90) fikk tilbake førerkortet

John Berg (90) fra Vardø, som fikk inndratt førerkortet fordi han manglet helseattest, fikk fredag igjen lov til å kjøre bil.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Berg trodde at han ikke trengte helseattest etter at Stortinget i februar ba regjeringen om å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre bilførere. Men den gang ei. Så for å kunne fortsette å kjøre sin blå Peugeot, måtte Berg til legen.

– Helseattesten viser at jeg er frisk som en fisk. Jeg er ikke en tomsing, jeg er klar i hodet, sier Berg til VG.

les også John (90) trodde han slapp helseattest, ble fratatt «lappen»

Fredag var han og advokat Remi Strand på Vadsø trafikkstasjon, halvannen times kjøring unna Vardø, hvor 90-åringen fikk en midlertidig kjøretillatelse i påvente av at det kommer et nytt førerkortet i posten.

PÅ TUR: Nå kan John Berg børste snøen av sin blå Peugeot. Han og kona skal på tur. Så finner de et sted hvor de kan se ut over havet mens de drikker kaffe og spise brødskiver med brunost. Foto: REMI STRAND

– Jeg er så glad

– Nå er bilen i full gang igjen. Jeg er så glad for det. Jeg forstår ikke at man skal trakassere eldre folk. Jeg er sikker på at alle eldre mennesker som meg hadde ønsket å slippe alt dette jævla tøvet som følger av at regjeringen ikke har vært lydhør overfor vårt øverste folkevalgte organ, Stortinget, sier Berg som har hatt lappen siden han var 18, altså i over 70 år.

les også Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

Ulykker har han ikke vært involvert i, forteller Berg. Han og kona feiret at han fikk tilbake førerkortet med middag på en Tai-restaurant i Vardø.

Politiet har tidligere opplyst til VG at Berg fikk inndratt førerkortet fordi han ikke lå inne med gyldig førerrett i Statens vegvesen sine systemer.

les også Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

Helseattest kreves fortsatt

Et flertall i Stortinget vedtok den 9. februar å be regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for bilførere over 80. Men helseattest kreves fortsatt og Samferdselsdepartementet avventer en utredning av konsekvensene av Stortingets vedtak.

– Eldre mennesker er jevnt over gode sjåfører. De fleste trafikkulykkene i Finnmark skyldes at yngre menn kjører for fort, mener Bergs advokat Remi Strand.