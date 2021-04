Foto: Matt Rourke / AP

Johnson & Johnson kommer til Norge neste uke: Nå jakter FHI svar

Fire blodpropp-tilfeller gjør at Johnson & Johnson-vaksinen granskes. FHIs vaksinesjef Geir Bukholm håper å finne nye svar før vaksinen kommer til Norge i neste uke.

Av Line Fausko

– Vi må få flere opplysninger for å vite om hendelsene som er rapportert etter vaksinasjon med Johnson & Johnson er av samme type som de som er blitt kjent etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Fredag ble det klart at EUs legemiddelverk (EMA) nå gransker fire tilfeller som er meldt inn etter Johnson & Johnson-vaksinering i USA, av over fire millioner vaksinerte. Alle skal være under 60 år, ifølge Legemiddelverkets siste tall. De ligner på AstraZeneca-bivirkningene, nemlig sjelden blodpropp og lave blodplater.

Det er ikke klart om det er en kobling mellom Johnson & Johnson-vaksinen og de fire sykdomstilfellene.

VAKSINESJEF: Viser det seg at den må tas ut av programmet, gir det store forsinkelser for når nordmenn over 18 år får vaksinen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

Håper på svar neste uke

De første 60.000 dosene kommer allerede neste uke. Innen den tid holder FHI seg oppdatert og samler mest mulig informasjon:

– Informasjon dels fra EMA, Legemiddelverket og internasjonalt, blant annet fra USA. EMA har startet en signalprosedyre, det er fint at de gjør det. Det er foreløpig begrenset med data om denne vaksinen etter at vaksinen ble godkjent.

– Vi er alltid nødt til å gjøre våre egne vurderinger om bruk av nye vaksiner i vaksinasjonsprogrammet. Det gjelder også denne. EMAs vurderinger vil ta tid, men vi vil få mer informasjon om vaksinen før den tas i bruk.

– Har dere et klart svar til neste uke? Kan den bli utsatt hvis dere er usikre?

– Begge deler er en mulighet, og vi prøver å ha et klart svar til da.

– Er det aktuelt å stoppe Johnson &Johnson-vaksinen?

– Foreløpig har vi ikke noe informasjon som tilsier at vi må stoppe.

Lik type vaksine som AstraZeneca

– Hvis man tar ut AstraZeneca, må man også ta ut Johnson & Johnson hvis de har lignende bivirkninger?

– Nei, vi vurderer vaksinene uavhengig av hverandre. Vektorene er også forskjellig. Men det som er felles er at begge er vektorvaksiner og bruker adenovirus som vektor.

Kort fortalt fungerer en vektor som en plattform som man produserer vaksinen på. AstraZeneca og Johnson & Johnson bruker begge adenovirus, som er et forkjølelsesvirus, for å fremstille vaksinen. Pfizer og Moderna baserer seg på en helt annen og ny teknologi som kalles RNA - som sender en kopi av arvematerialet inn i kroppen.

Hva er adenovirus? Adenovirus-vektoren brukes som hjelpemiddel for å få levert genet for coronavirusets piggeprotein til celler i kroppen, som så begynner å produsere piggeproteinet og vi får en immunreaksjon mot det. Det er et vanlig forkjølelsesvirus, som ikke lenger kan kopiere seg selv.

I stedet har det fått tilført genet for coronavirusets piggeprotein. Det vil "smitte" våre celler på vanlig måte, og når det er kommet inn i cellene, vil cellene begynne å lage piggeprotein som immunforsvaret vil reagere på. Kilde: Professor Anne Spurkland Vis mer

– Vi kan ikke konkludere med at alle adenovirusvektorer vil gi denne effekten. Vi har ikke noe data eller signaler som tilsier at vi ikke kan ta vaksinen i bruk.

Bukholm legger til at vaksinene også har to forskjellige produksjonsfasiliteter.

– Det er veldig få tilfeller fra USA?

– Ja, med de opplysningene vi har nå, er antallet hendelser som utredes ganske få. Men observasjonstiden etter at vaksinene er satt har ikke vært lang. Vi trenger flere data for å kunne si noe om en eventuell årsakssammenheng. Vi håper selvfølgelig at det ikke kommer flere tilfeller, men vi følger utviklingen nøye.

Sett denne? 30. mars la FHI frem nytt vaksinescenario:

Rundt tre måneders forsinkelse

Johnson & Johnson-vaksinen er en sentral spiller i Norges vaksineprogram, blant annet fordi man bare trenger en dose av den. FHI håper at alle voksne kan ha fått tilbud om første dose i løpet av juli. Etter planen skal Norge – fra april til august motta nok Johnson & Johnson-doser til å fullvaksinere over 1,9 millioner nordmenn.

Viser det seg at den må tas ut av programmet, gir det store forsinkelser for når nordmenn over 18 år får vaksinen.

– Det blir et sted mellom 9-13 ukers forsinkelse totalt sett, dersom man tar ut både AstraZeneca og Johnson & Johnson.De over 45 år blir ikke rammet i særlig grad, fordi de betydelige antall vaksinedoser av JJ- vaksinen først kommer i løpet av juni, og de over 45 vil ha fått tilbud om en annen vaksine innen juni.

Om forsinkelsen blir 9 eller 13 uker handler om hvordan det blir med vaksiner som Novavax og Curevac, som ennå ikke er godkjent.