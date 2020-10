Les dagens VG her!

Ekspertene er enige: Coronaviruset tar ikke juleferie. Men kan man reise hjem til foreldre og besteforeldre til jul? Kan hele familien være sammen? Og hva med julebordet? Seks eksperter forklarer hvordan de tror årets julefeiring vil bli.

Nå nettopp

For Arild (64) ble livet dramatisk endret etter at han fikk prostatakreft. Nå viser en ny rapport hvordan det går med sexlivet og vannlatingen hos norske menn med diagnosen. Sexologen gir gode råd til hva du selv kan gjøre for å bevare seksualiteten til tross for sykdommen.

Øystein Stray Spetalen (58) drømmer om å bli best i fotball, ifølge vennene. Men foreløpig er «Norges råeste investor» best med tall – ikke ball.

Få også med deg sportsbilaget, kryssord, tegneserier, Kaffepausen og sudoku!

Dette - og mye mer - i dagens VG!

Publisert: 28.10.20 kl. 00:08

Mer om eavissalg