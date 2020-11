TRENGTE HÅNDSPRIT: Øst 110-sentral var blant dem som kjøpte desinfeksjonsmidler fra Arcus i begynnelsen av pandemien – og som måtte betale dyrt for det. Foto: Per Bjorkum

Brannvesenet kjøpte håndsprit for 2.500 kr – fikk sjokkregning på 27.400

Da etterspørselen etter desinfeksjonsmiddel var stor i begynnelsen av pandemien, tilbød spritprodusenten Arcus å lage håndsprit eksklusivt til nødetatene. Så kom regningen fra skattevesenet.

– Er blitt tipset av 110-Øst om at dere kan være behjelpelige med å skaffe/produsere Antibac-utstyr? Det nærmer seg krise og vi har veldig behov for mer.

Dette skriver brannsentralen i Møre og Romsdal til spritprodusenten Arcus i mars.

– Her i Ålesund har vi en samlokalisert sentral mellom brann og politi, og vi skulle sikre at vi hadde nok desinfeksjonsmiddel slik at vi kunne driftes som normalt, forteller brannsjef Geir Thorsen til VG.

OPPGITT: Brannsjef Geir Thorsen reagerer på skyhøy skattlegging etter han bestilte desinfeksjonsmiddel fra spritprodusenten Arcus. Foto: privat

Da pandemien slo inn for fullt i våres, fikk Thorsen beskjed fra de lokale håndspritleverandørene om at sentralen måtte regne med forsinkelser på grunn av stor etterspørsel.

Dermed tok han kontakt med Arcus for å kjøpte 50 liter håndsprit, etter tips fra andre nødetater som hadde gjort det samme.

Bestillingen kostet rundt 2.500 kr. I juni fikk han derimot beskjed om at brannsentralen måtte betale en ekstra avgift på 27.440 kr for leveransen.

– Det er mye rare avgifter i Norge, men det her synes jeg blir helt tullete, sier brannsjefen.

DYRT: Da brannsentralen mottok denne fakturaen i juni, hadde de ikke forventet avgiften på 27.440 kr. Foto: Faksimile

Høye avgifter på alkohol

Regningen kom fordi Skatteetaten vanligvis setter store avgifter på væsker med høy alkoholprosent.

Desinfeksjonsmiddelet Thorsen fikk tak i hadde en alkoholprosent på 70, noe som førte til at avgiften ble satt på 549 kr per liter – mer enn ti ganger literprisen de betalte innledningsvis på 50 kr.

Brannsjefen mener kjøpet i dette tilfellet burde vært avgiftsfritt, ettersom brannsentralen var i en situasjon der de var avhengige av å få tak i håndsprit raskt.

Alkoholen de fikk levert var heller ikke drikkbar.

– Det gjelder ikke bare oss, det er flere som nå har fått en voldsom regning. Jeg har fått høre at de som klaget har fått avslag, sier Thorsen.

BOOTLEG: Slik så spriten ut som brannsentralen i Ålesund ble tilsendt i mars. Den skulle brukes til å rengjøre overflatene inne hos brann- og politisentralen. Foto: privat

Øyvind Arntzen, daglig leder i brannsentralen Øst, forteller at de som mange andre opplevde å være tomme for desinfeksjon i begynnelsen av pandemien.

De kontaktet Arcus for å fylle spritbehovet, noe som endte opp med å bli en relativt dyr affære for dem også.

– Vi fikk en tilleggsskatt på nesten 40.000. For det første så mente skattevesenet at Arcus ikke hadde lov til å selge det til oss, og for det andre at vi ikke hadde lov til å motta det, sier han.

Da de forsøkte å klage til skattevesenet fikk de knallhard beskjed om at det ikke kunne gjøres noen unntak.

– Jeg synes det er ganske firkantet med tanke på situasjonen og den trange kommuneøkonomien. Nødetatene prøver å sikre at de kan være på jobb 24-7, det er ikke alle som kan være på hjemmekontor, sier Arntzen.

Ønsket å bidra

Kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum, forteller at de kun ønsket å være til hjelp i begynnelsen av coronapandemien.

– Landets helsevesen var helt i beit når det kom til å anskaffe både håndsprit og desinfeksjonsvæske. Det var stor etterspørsel etter det, vi hadde råvarer og har kompetanse, og ønsket å bidra, sier han til VG.

Selskapet produserer vanligvis akevitt, gin og vodka, og er dessuten Norges største importør av vin.

FRA BRENNEVIN TIL HÅNDSSPRIT: Per Bjørkum i spritselskapet Arcus forteller at de leverte store mengder håndsprit til nødetatene i mars. Foto: Eivind Røhne

På sine egne nettsider skriver Arcus at de leverte ut ca. 29.000 liter håndsprit til nødetater rundt omkring i Norge. Mange av disse har mottatt skyhøye regninger i etterkant.

– Vi har søkt om fritak for alle vi leverte desinfeksjonsmidler til, og vi er like skuffet som alle våre kunder at det må betales avgift på dette, sier Bjørkum.

Skattepliktig

Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikt, men hun forklarer likevel hvordan reglene generelt sett fungerer:

– Regelverket skal sikre at det ikke er sprit – eller drikkelig etanol – ukontrollert ute i markedet. Dette betyr at alle som produserer eller importerer alkohol må registrere seg hos Skatteetaten, hvor opplysninger skal gis om salg av sprit i tillegg til at man skal betale alkoholavgiften, sier Tveter.

– Det er den registrerte produsenten eller importøren som har avgiftsforholdet til Skatteetaten, og det er dermed ikke slik at deres kunder kan betale avgiften til Skatteetaten eller kan kreve refusjon, legger hun til.

SEKSJONSSJEF: Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten forteller at sprit som er udrikkelig vanligvis ikke blir bøtelagt. Foto: Baard Brinchmann L

Tveter forteller at det vanligvis ikke skal betales alkoholavgift på sprit som ikke kan drikkes – for eksempel håndsprit og andre desinfeksjonsmidler.

Likevel er det strenge vilkår for hvordan spriten skal «denatureres», eller gjøres udrikkelig, og produsenten må selv sende over dokumentasjon til Skatteetaten for å forsikre dem om at reglene har blitt fulgt.

Spritprodusenter kan også selge sprit som ikke er denaturert uten å betale alkoholavgift, dersom den går til visse formål, for eksempel i laboratorier eller vareproduksjon.

Hånddesinfisering regnes imidlertid ikke som en av disse formålene.

– Om sprit som ikke er gjort tilstrekkelig udrikkelig etter reglene likevel selges i markedet, blir leverandøren etterberegnet for alkoholavgift for det som er solgt. Produktet avgiftsbelegges fordi det ikke er gjort tilstrekkelig udrikkelig, slik reglene krever, og ikke grunnet nivå på alkoholinnholdet, sier Tveter.

Publisert: 01.11.20 kl. 16:43

