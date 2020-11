ÅSTEDET: De to barna Gabriel (1) og Mikael (7) ble funnet døde på en adresse i Lørenskog om morgenen 19. juli i år. Moren er siktet for drapene. Foto: Harald Henden, VG

Forsvarer bekrefter: Drapssiktet mor er vurdert som tilregnelig

Moren til de to små guttene som ble drept i Lørenskog i juli, er nå også siktet for å ha underslått barnas sparepenger og for å feilaktig ha pekt ut barnas far som gjerningsperson, får VG opplyst.

VG er kjent med at politiet har utvidet siktelsen mot den drapssiktede tobarnsmoren. Hun er nå også siktet for falsk forklaring og underslag.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at tobarnsmoren forklarte seg falskt da hun pekte på eksmannen og barnas far som gjerningsperson i drapssaken – noe som førte til at han ble pågrepet og siktet for drapene.

Siktelsen mot eksmannen frafalt etter kort tid.

Den drapsssiktede morens forsvarer Gunhild Lærum bekrefter overfor VG at de rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at hennes klient ikke var psykotisk hverken på gjerningstidspunktet eller i samtaleperioden og er strafferettslig tilregnelig.

Ifølge Lærum har de sakkyndige konkludert med at moren har vært deperimert.

Politiet mener også at tobarnsmoren underslo penger fra barna, da hun tømte sparekontoene deres for flere hundre tusen kroner, på et tidspunkt før drapene.

John Christian Elden er bistandsadvokat for faren:

– Jeg har aldri før hørt om en hemmelig siktelse i et demokrati med åpenhet i rettspleien, men siden min klient er pålagt taushetsplikt om innholdet av politiet, kan heller ikke jeg kommentere den på annen måte enn å vise til at jeg fra i sommer har bedt disse lovbruddene etterforsket, sier Elden til VG.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden representerer barnas far. Foto: Gisle Oddstad, VG

Det var om morgenen 19. juli i år at brannvesenet rykket ut til en leilighet i Lørenskog etter å ha fått melding om et mulig branntilløp. Da brannmannskapene tok seg inn i boligen, ble de møtt av et forferdelig syn:

To døde barn og en tilsynelatende hardt skadet kvinne. Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene ikke sto til å redde.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at moren kvalte de to små barna i løpet av natten eller tidlig om morgenen.

Forsvarer Gunhild Lærum har bedt om at det gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen.

– Det er helt naturlig å vurdere om hun i det hele tatt er strafferettslig tilregnelig. Dette er en ekstremt unaturlig handling. Hun har vært veldig opptatt av barna sine, og det strider mot all natur å gjøre noe slikt, har Lærum tidligere uttalt til VG.

VG har vært i kontakt med politiadvokat på saken Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt. Hun ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

