Vil haste frem den nye corona-krisepakken

Frp-leder Siv Jensen sier det er behov for å justere krisepakken regjeringen la frem tirsdag. Hun sier pakken uansett må hastebehandles.

Regjeringspartiene skal nå forhandle med Fremskrittspartiet med sikte på å få flertall i Stortinget for den siste krisepakken.

Regjeringens la tirsdag frem sin nye krisepakke med corona-tiltak på 17,7 milliarder i ulike tiltak.

Førstereaksjonen til Frp-leder Siv Jensen er at hun er positiv til regjeringens nye tiltakspakke, men sier det må justeringer til.

– Mine første vurderinger er at det er mange gode tiltak, men jeg stusser over flere ting, som vi må gå inn i og eventuelt forsterke. Jeg kan eksempelvis ikke se at det er noe i denne pakken knyttet til utsettelse av innbetaling av skatt og avgifter - og lav moms.

– Før vi konkluderer må vil vi nå søke innspill fra næringsorganisasjonene, for å høre om de mener denne pakken treffer godt.

Fra og med november og frem til 28. februar 2021 vil bedriftene kunne søke om å få dekket inntil 70 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader, avhengig av hvor stort fall de har i omsetning.

– Om det er riktig nivå, er usikkert, sier Frp-lederen.

Hun sier at de vil gjøre sitt for at bedriftene skal få de nye tiltakene så fort som mulig.

– Vi ønsker en hastebehandling i Stortinget, slik at bedriftene får hjelp så raskt som mulig.

IKKE TILFREDS: Sps Sigbjørn Gjelsvik (t.h.), her sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Aps talsperson, Terje Lien Aasland, sier tidshorisonten for pakken er for dårlig.

– Det vil fortsatt være stor usikkerhet for egen økonomi for mange, etter denne pakken, fordi smitteverntiltak som rammer folk og bedrifter ikke følger hverandre. Vi vil kreve at tiltakene skal forlenges så lenge pamdemien varer, altså etter alle solemerker frem mot sommeren. Slik kan folk få større trygghet for at de vet at de får coronamidler til dette er over, sier han til VG.

Ap vil ha tiltak for verftene

Han sier det underbygges ved å kikke tilbake.

– Langsiktighet er viktig. Og det har ikke denne regjeringen levert. Snarere tvert om; de valgte å slå av flere av tiltakene 1. september og nå må de slå dem på igjen.

Ap vil blant annet ha tiltak for å redde verftene.

– Først og fremst vil vi sikre at dagpengesatsene forlenges frem til sommeren og at permitterte skal få feriepenger neste sommer. Så må vi bidra til å øke aktiviteten i maritim sektor, hvor blant annet en rekke verft sliter som følge av coronaen. Regjeringen må for eksempel bidra til at offshoreskip i Nordsjøen, vrakes eller oppgraderes, slik at de blir mer klimavennlige. Det kan gi jobb til tusenvis av arbeidere, ved utsatte verft.

I Senterpartiet er man mye mer kritisk.

– Det er rett og slett tafatt, og på noen områder vil det bidra til å forsterke problemer i stedet for å løse dem, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

– 17,7 milliarder. Er det for lite?

– Ja, det er det.

– Hvor mye burde det vært?

– Vi skal komme tilbake til vårt opplegg. Det er ikke tallene i seg selv som er viktig til syvende og sist. Det skal ikke stå på pengene, men å ha tiltak som er egnet til å få folk gjennom krisen og stå styrket etterpå, sier Gjelsvik.

Han er misfornøyd med at Fremskrittspartiet skal forhandle med regjeringen – ikke med resten av opposisjonen på Stortinget.

– Alt tyder på at Frp kommer til å inngå en avtale med regjeringen. Det er Frp som tar det valget om å gå i dialog med regjeringen, og de har allerede sagt at de vil doble reiselivsmomsen. Det har de signert på sammen med regjeringen tidligere, sier Gjelsvik og fortsetter:

– Jeg synes det er helt høl i huet, når du ser hvor hardt rammet ikke bare reiselivet, men også transport og kultur, er.

SV: Frp får mer av oss

– Dette er en pakke som omsider har kommet etter at regjeringen har kjørt PR-show med pressekonferanser hele høsten, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

– Dessverre har ikke regjeringen lært av krisene.

IKKE TILFREDS: SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Terje Bringedal

Kaski frykter at små bedrifter ikke får den hjelpen de trenger – og at ordningen ikke har strenge nok regler for hva bedriftene kan bruke kompensasjonspengene på.

– Det følges ikke opp med sosiale krav om utbytte, lederlønninger og at pengene ikke forsvinner til skatteparadis.

Hun er misfornøyd med at Frp nå vil forhandle med kun regjeringen, ikke «Firerbanden» som tvang gjennom store krisepakkeendringer i vår.

– Jeg vil invitere Frp med inn i de forhandlingene. Jeg synes det er synd for bedrifter og arbeidsfolk at Frp skal låse seg til regjeringspartiene, sier Kaski og fortsetter:

– Regjeringen har vært bakpå i behandlingen av disse pakkene hele veien. Stortinget har vært nødt til å plusse på hele veien. Det må vi også nå. Da vet Frp at de kan få mer ved å samarbeide med de rødgrønne partiene.

Rødt: Den svakeste så langt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er veldig lite fornøyd.

– Denne krisepakken er den svakeste så langt. Regjeringen sender regningen til arbeidsfolk, heldigvis kan Stortinget rette opp unnlatelsessyndene raskt, sier Moxnes.

IKKE TILFREDS: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Terje Pedersen

Han lister opp en rekke forbedringer de mener må til, blant annet:

– Redusere inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger fra 1,5 G til 0,75 G.

– Senke kravet til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering fra 50 til 20 prosent.

– Forlenge maksimal stønadsperiode for mottakere av dagpenger og arbeidsavklaringspenger inntil videre.

– Full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering.

Han fremholder de også er innstilt på å haste.

– Rødt har i dag stilt forslag om en ny krisepakke for arbeidsfolk og at denne behandles så raskt som mulig av Stortinget, slik at alle de som er og blir arbeidsledige sikres inntekt.

