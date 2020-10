IKKE FORNØYD: Selv om flere selskaper har trukket avtalene som Forbrukerrådet forrige uke kritiserte, er fortsatt de omstridte avtalene på strømmarkedet. Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet. Foto: Annika Byrde

Flere strømselskaper snur etter klage fra Forbrukerrådet

Mens mange strømselskaper har ryddet opp i avtalene sine, tilbyr flere fortsatt innkjøpsprisavtalene med skjulte pristillegg. Nå ligger saken i fanget til energiminister Tina Bru.

Nå nettopp

21. oktober kunne VG fortelle at Forbrukerrådet har klaget inn 29 strømselskaper for omfattende prisjuks.

Hos de 29 strømselskapene skal Forbrukerrådet ha funnet 58 avtaler som inneholdt et hemmelig eller skjult pristillegg. Prisen blir derfor en annen enn den selskapet har forespeilet kunden når de har inngått avtalen.

Fem dager etter VG først omtalte saken, melder Forbrukerrådet at til sammen 16 selskaper nå har fjernet den omstridte innkjøpsprisavtalen.

– Noen avtaler er nå trukket fra markedet, mens andre har blitt gjort om til spotavtaler, der hele pristillegget er spesifisert, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Likevel står fortsatt 13 selskaper og 32 innkjøpsprisavtaler rødmerket på Forbrukerrådets veileder på strømpris.no, og Blyverket er langt fra fornøyd:

– Det er dessverre sånn at de største aktørene fortsetter praksisen sin.

Her kan du se avtalene som Forbrukerrådet advarer mot.

Oppfordrer bransjen til å ta affære

Diskusjonen om strømprisavtalene har nå også nådd Stortinget.

I forrige uke sendte stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) inn et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru i forbindelse med VGs sak. Her etterspør hun tiltak som vil iverksettes for å hindre at forbrukerne blir lurt.

Spørsmålet vil bli besvart denne uken, men ministeren sier til VG at formålet med konkurransen i strømmarkedet burde være lave priser og innovative produkter, ikke juks.

– Det skal ikke føre til at kundene blir lurt, påpeker Bru til VG.

Hun har nå bestilt en gjennomgang av problemene forbrukerne opplever i strømmarkedet.

– Da må vi raskt vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det lettere for forbrukerne å orientere seg i markedet og velge den mest gunstige avtalen for seg, sier Bru.

Også forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad er kjent med saken. Han bekrefter overfor VG at en del av praksisen strømselskaper har i dag kan være lovstridig og at de er nødt til å vurdere å innføre nye regler.

– Vi vil samtidig oppfordre bransjen selv til å ta affære og rydde opp – slik at det blir lettere for forbrukerne å ta gode valg, påpeker Ropstad.

Forbrukerrådet: Enorm pågang

REAGERER: Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad utelukker ikke at dagens praksis hos flere strømselskaper kan være ulovlig, og lover at de vil se nærmere på saken. Samtidig oppfordrer han bransjen til å starte oppryddingen på egen hånd. Foto: Hallgeir Vågenes

Etter at anklagen mot de 29 strømselskapene ble kjent, forteller Blyverket at de har hatt enormt stor pågang fra forbrukere både på telefon og e-post.

– Trafikken hos oss har syvdoblet seg, og mer en 35000 besøkende som har vært innom for å sjekke avtalen sin og bytte.

Flere av strømselskapene har også tatt kontakt. Mens noen har endret praksis, står andre fast på at de ikke har gjort noe ulovlig.

Blant dem er Fjordkraft, som også er et av de største strømselskapene som ble klaget inn.

Kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland skriver til VG at de ikke kjenner seg igjen i anklagene om prisjuks eller eksemplene Forbrukerrådet kommer med.

– Vi har ikke endret avtalevilkår eller fjernet avtaler etter Forbrukerrådets utspill. Vi tar denne saken på alvor og forventer at Forbrukertilsynet vil ta kontakt med aktørene. Vi vil da besvare eventuelle spørsmål Forbrukertilsynet måtte ha, fastslår Eikeland.

BEHOLDER AVTALENE: Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft forteller til VG at de ikke har gjort noen endringer i strømavtalene sine etter de ble anklaget for prisjuks av Forbrukerrådet. Foto: Hanne Solheim

Fjerner avgiften midlertidig

Norges Energi er en av aktørene som fortsatt står oppført på strømpris.no sin svarteliste, men til VG forteller markeds- og kommunikasjonssjef i selskapet, Geir Arne Gundersen, at de har gjort endringer i avtalene sine.

Endringene vil gjelde frem til Forbrukertilsynet har konkludert i saken.

– Vi er uenig med Forbrukerrådet når de hevder at disse avtalene ikke er lovlige, men i påvente av en eventuell beslutning fra Forbrukertilsynet har vi valgt å fjerne den kostnaden som skiller innkjøpsprisavtalene fra spotprisavtalene, skriver Gundersen.

Han mener at kritikken var feilslått, og at Forbrukerrådet gikk for hardt ut da de påsto at selskapet bruker en «hemmelig» avgift.

– Dette er en kostnad for kjøp av kraft, som for en gjennomsnittskunde i Norges Energi utgjør om lag 20 kroner i løpet av et år. Det er relativt langt fra Blyverkets påstand om «tusenvis av kroner», skriver Gundersen.

Publisert: 26.10.20 kl. 17:26