Smitteøkning i Drammen: − Bekymrer oss

Tre av de fire siste dagene er det registrert rekordhøye smittetall i Drammen. Søndag melder kommunen om 38 nye tilfeller siste døgnet.

– Tallene bekymrer oss. Så høye smittetall forteller oss at det er for mange som ikke overholder smittevernreglene, sier kommuneoverlege John David Johannessen på kommunens nettsider.

Søndag rapporterer Drammen kommune om 38 nye smittetilfeller. De siste dagene har man sett en kraftig økning i området, hvor det er blitt registrert rekordhøye smittetall tre av de fire siste dagene.

– Fortsatt er det også mange som har altfor mange nærkontakter som de er tett innpå. Hvis vi skal klare å stoppe den negative smitteutviklingen, er vi avhengig av at alle holder mer avstand til hverandre og omgås færre mennesker, sier Johannessen.

BEKYMRET: Kommuneoverlege i Drammen John David Johannessen er bekymret for smitteutviklingen. Foto: Terje Bendiksby

Under torsdagens pressekonferanse var ordfører Monica Myrvold Berg tydelig på at innbyggerne måtte være forberedt på at smitten kom til å stige de nærmeste dagene.

– Nå er det alvor. Det er på høy tid å finne frem dugnadsånden. Vi ser en utvikling som er svært bekymringsfull, sa Berg under pressekonferansen torsdag, etter at 28 nye tilfeller ble registrert det siste døgnet.

Fra fredag ble det innført nye tiltak i kommunen, som skal gjelde i rundt to uker.

Her er de nye tiltakene i Drammen:

Antall personer i omgangskretsen bør ikke overstige ti personer. Dette er i tillegg til hustandsmedlemmer og kohorter på barnehage og barneskole.

Arrangementer innendørs uten faste sitteplasser bør ikke ha mer enn 20 deltakere. Det oppfordres også til å ikke «mingle» utenfor sitteplassene sine på slike arrangementer.

Det anbefales å unngå å reise kollektivt dersom det ikke er nødvendig, og at man bruker munnbind ved trengsel.

Ansatte på Drammen helsehus, sykehjem og hjemmetjenestene skal bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Kommunen anbefaler hjemmekontor for de som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Det er foreløpig ikke helt avklart hvor mange av de 38 personene som nå har fått påvist coronasmitte det siste døgnet, som er nærkontakter, har ukjent smittevei eller blitt smittet i forbindelse med utenlandsreise, ifølge kommunen.

– Å ha mange nærkontakter er ikke et bidrag til å bekjempe pandemien og begrense spredningen av smitte. Det er dessverre kun et bidrag til å spre smitten og gjøre veien tilbake til et normalisert liv enda lengre for oss alle sammen, sier Johannessen.

Nå er man oppe i til sammen 520 personer bostedsregistrert i Drammen kommune som har fått påvist coronasmitte. 16 personer er døde etter å ha fått påvist coronasmitte.

