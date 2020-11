Stor politiaksjon i Agder

Politiet skal ha gjennomført pågripelser i en større aksjon nær Kristiansand. Situasjonen beskrives som uavklart.

Politiaksjonen har pågått i flere timer.

Etter det VG kjenner til, gikk det på et tidspunkt ut meldinger om en mulig gisselaksjon. Situasjonen beskrives som uavklart ved 16-tiden tirsdag.







Det skal ha blitt gjennomført pågripelser og det gjennomføres fortsatt søk etter personer, får VG opplyst.

Spesialtrent politi bistår

Mannskaper fra de nasjonale bistandsressursene har reist sørover for å støtte det lokale politiet.

Blant annet skal personell fra beredskapstroppen, gisselforhandlere og politihelikopteret være på Sørlandet.

Flere vitner VG har snakket med observerte politihelikopteret i nærheten av Vennesla, nord for Kristiansand, like etter klokken 16.

Politiet: Mer informasjon kommer

Agder politidistrikt ønsker ikke å kommentere oppdraget nærmere, ut over at det ikke skal være grunn til å anta at situasjonen innebærer noen fare for den øvrige befolkningen.

– Det vil komme en pressemelding om situasjonen etter hvert. Akkurat når denne kommer, vil komme an på hvordan oppdraget utvikler seg, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

– Har ikke vært noen spesiell dramatikk

I en Twitter-melding klokken 16.17 skriver politiet:

«Politiet fikk i formiddag en melding som gjorde at vi ønsket å forberede oss på ulike eventualiteter. Det har ikke vært, eller er noen spesiell dramatikk i forbindelse med hendelsen. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har avklart hendelsesforløpet noe nærmere.»

